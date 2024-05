Els tallers interdisciplinaris internivell del CEIP Mestre Caballero guanyen el premi “EDULAB Teams 2024”

El CEIP Mestre Caballero, que porta tres cursos desenvolupant els "Tallers interdisciplinaris internivell" a tots els cicles de Primària del centre educatiu setmanalment, ha participat enguany en els Premis Caixa Popular - EdulabTeams d’Innovació Social Educativa, sent premiada aquesta iniciativa amb el primer premi de la categoria d’Educació Primària.

La convocatòria d’aquests premis té com a objecte establir la concessió d’ajudes per part de Caixa Popular i EduLabTeams per a l’execució de projectes d’innovació educativa que es porten a terme al llarg del curs amb la finalitat de reconèixer i donar visibilitat a iniciatives pedagògiques que s’estan desenvolupant en els centres educatius de la Comunitat Valenciana amb èxit.

El premi, dotat amb 1.500€ per al CEIP Mestre Caballero, ha sigut lliurat aquest dimarts 28 de maig als Servicis Centrals de Caixa Popular a mans del director de l’escola Juan José Rubio Silvestre, la mestra d’Educació Física, Mireia Mor Faura, qui havia presentat el projecte del centre al concurs, i tres alumnes (Marc, Noelia i Marc) en representació de l’alumnat de Primària.

Els “Tallers interdisciplinaris internivell” són una proposta interdisciplinària, ja que implica pràcticament totes les àrees curriculars: matemàtiques (taller de robòtica), ciències (taller de robòtica, audiovisuals, hort i experiments), llengua castellana (escalada, robòtica, Mou-te, Ioga i Patinatge), llengua valenciana (Emociona't, literari, ioga, robòtica, escalada, break out, audiovisuals, hort i experiments), llengua anglesa i plàstica (taller artístic, language game, Kids&Us, English for fun, cooking), educació física (taller de Ioga, Mou-te, escalada, patinatge), valors socials (a tots els tallers), etc.

Primer premi d'innovació educativa / mediterraneo

Des del centre han volgut també destacar i agrair la participació als tallers d’alguns clubs esportius, educatius i/o culturals de la localitat, com ara el club de futbolC.D. Onda, el Club Handbol Onda, la SAMVO, el Club de Bàsquet Onda, el club Nou Pàdel Onda, NUCS, Kids& Us, entre d’altres, que participen en aquesta iniciativa educativa de forma totalment altruista, enriquint i diversificant l’experiència educativa de l’alumnat. “Gràcies per fer poble!”

Finalment han destacat que aquesta proposta que suposa un esforç organitzatiu força important (es realitzen totes les setmanes a tots els cicles), paga la pena perquè ajuda a desenvolupar de forma molt motivadora les competències clau. A més a més, els tallers tenen un caràcter inclusiu, ja que la totalitat del nostre alumnat de primària hi participa (314 en total) des del disseny fins a la seva avaluació; incentivant els valors de respecte, empatia i tolerància.