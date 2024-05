Onda i la Diputació treballen per posar en valor la fortificació ibera del Torrelló

Onda contínua treballant per a posar en valor el jaciment arqueològic del Torrelló, una fortificació ibera i també amb importants vestigis de l'Edat de Bronze. Amb l’ajuda d’una subvenció de la Diputació, després de la neteja exhaustiva i tasques inicials de manteniment de la fortificació, ja estan llestos per a iniciar tasques de planimetria i tots els treballs tècnics necessaris per a la seua futura posada en valor. Si bé no es tracta d’una intervenció arqueològica, en estiu continuaran els treballs de neteja en profunditat en zones concretes de cara a «la documentació i investigació, per a intentar aclarir alguns aspectes i, si correspon, cara a un futur Pla Director».

Vista aèria del Torrelló després de les tasques de neteja. / Mediterráneo

Concretament, en el jaciment del Torrelló es realitzaran una serie d‘analítiques. La intervenció compta amb un pressupost de 1.500 euros, sense comptar el treball del personal del Servici d’Arqueologia. Faran planimetries (la que tenen és dels anys 70 del segle passat), ja que l’elaboració de plans permet expressar gràficament la informació espacial d’un jaciment arqueològic; i també aplicaran metodologies digitals per a actualitzar-la.

Cal recordar que el Consell va aprovar fa un any la declaració de Bé d’Interés Cultural (BIC) amb categoria de zona arqueològica i paleontològica de 15 jaciments de la Comunitat, entre ells el recinte fortificat del Torrelló, a Onda.