Canet lo Roig rehabilita l'antiga casa del metge i crearà un 'coworking'

L'Ajuntament de Canet lo Roig ha adjudicat les obres de rehabilitació de l'antiga casa del metge per convertir-la en un coworking i així atraure talent a la població del Baix Maestrat. Cal destacar que la localitat s'ha convertit en els últims anys en un pol d'atracció d'emprenedors i emprenedores que han decidit impulsar des del municipi el seu projecte empresarial.

L'empresa Retroshovel S.L., és l'adjudicatària de les obres que començaran en la primera setmana de juny amb un termini d'execució de 6 mesos. L'import de l'adjudicació és de 77.126,30 euros. Una actuació que és possible gràcies a una subvenció de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Vivenda.

Recordar que coneixem el coworking com un espai compartit, físic o virtual, on professionals individuals com a autònoms, empresaris o empleats que compten amb la modalitat parcial o total de teletreball, així com pimes o start-ups, poden desenvolupar la seua activitat.

"Cada mes sempre apareix alguna persona que pregunta per espais com este que volem fer" María Ángeles Pallarés — Alcaldessa de Canet lo Roig

L'alcaldessa, María Ángeles Pallarés, explicava que "és un projecte molt engrescador que pensem que pot funcionar perquè Canet lo Roig s'ha convertit en municipi atractiu per a tots aquells volen fugir dels grans nuclis de població i dur a terme el seu projecte empresarial i de vida en pobles com el nostre que oferix moltes oportunitats". En este punt, recordava que "cada mes sempre apareix alguna persona que pregunta per espais com este que volem fer, per això pensem que pot funcionar per a seguir afiançant població que ara per ara seguix sent una prioritat per a l'equip de Govern”, afegia.

Una vegada estiga acabada la reforma de l'antiga casa del metge, que té una superfície d'uns cent metres quadrats, el consistori té previst dotar a l'espai de tots aquells elements necessaris perquè els interessats puguen començar a utilitzar-lo i així desenvolupar el seu projecte. Inicialment, serà gratuït mentres s’elabora l’ordenança reguladora.

Pallarés destacava també la revalorització que suposa la recuperació d'un immoble com la casa del metge de Canet lo Roig. "No sols recuperem l'immoble, sinó que a més li donem valor i vida amb un projecte que en el temps pot convertir-se en punt de referència de creació de noves oportunitats per a emprenedors i emprenedores que pensen que el nostre poble és un bon lloc per a impulsar el seu projecte de vida", finalitzava.