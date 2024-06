100 alumnes de l'institut de Vall d'Alba escriuen cartes al director amb temes quotidians

Els productes de proximitat tenen més qualitat - Martina Centelles Barrachina

Pots imaginar-te com serien les botigues si no hi haguera productes de proximitat? Serien establiments sense fruites i verdures de temporada, sense formatges frescs, amb productes dels quals no coneixem la procedència…

A l’interior de Castelló tenim milers de comerços locals, de mel, formatges, fruites, verdures… i en tots ells podem conéixer l’elaboració dels seus productes i els seus productors. Establiments als quals ajudem molt comprant els seus productes. Uns productes amb una qualitat molt bona i sense conservants, que afavoreixen la salut de les persones. A més a més, s’evita molta contaminació, ja que s’utilitza molt menys el transport, tant en camions com avions o vaixells.

Segons un estudi de la Universitat de Sidney, la contaminació del transport d’aliments constitueix el 19% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a nivell mundial. Aquesta informació l’hauríem de pensar cada vegada que estem davant d’un aliment quan anem a comprar i reflexionar sobre si val la pena comprar productes menys cars, però desconeguts, amb pitjor qualitat i amb moltes conseqüències darrere de la seua producció, o elegir comprar productes més cars, però amb major qualitat i coneixent-ne la seua procedència.

Consciència alimentària - Coral Gil Doménech

Som ara més conscients d’allò que mengem? Per començar, parlaré del consum de productes de proximitat i ecològics. És un consum que va creixent, aleshores hi ha més demanda de productes frescos i de temporada perquè tots sabem que una bona alimentació té molt a veure amb la salut física i mental.

En primer lloc, hem d’aprendre a menjar des de ben menuts. Aquests productes no són tan barats com alguns que trobem als grans supermercats (molts importats), que estan processats i amb més conservants que els fan menys sans. En canvi, els productes de proximitat tenen molts més valors que els nutricionals, per exemple el de la cura dels camps com feien els nostres avantpassats.

Consumir-los, per tant, permet que els agricultors puguen subsistir sense arruïnar-se. Més enllà de ser una moda, és un model de producció més cuidat, darrere hi ha persones i formes de viure. Les persones que s’hi dediquen normalment són joves emprenedors.

En conclusió, hem d’enfocar l’educació i la consciència social, per a avançar en un tipus de consum més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Preus justos per al camp - Joel Barreda Garcia

Què passaria si no existiren els agricultors i els ramaders? Les conseqüències d’aquest fet serien devastadores. En primer lloc, i el més important, és que les persones necessitem alimentar-nos tant de productes d’origen vegetal com de procedència animal per a poder viure, així que sense el treball d’aquest sector no podríem existir.

Actualment, el sector primari està passant per un dels pitjors moments que es recorden. Les grans empreses de distribució, intermediaris, grups d’inversors, etc. estan important productes de països en què la mà d’obra és més barata i les normatives de control de productes són més flexibles que en el nostre país. Aquest fet provoca que els consumidors compren més barats els productes de països tercers, de baixa qualitat i pràcticament sense cap control. A més a més, deixen una petjada de carboni important per la distància que hi ha des del país d’origen fins al nostre.

Per acabar i resumint, si no canvia la situació actual, la qualitat alimentària cada vegada serà més roïna, hi haurà més malalties associades i els pobles xicotets que viuen de l’agricultura i la ramaderia aniran desapareixent.

Les tecnologies i l’educació - Ana Edo Berjillo

Què passaria si no existiren els telèfons mòbils? Més del 70% dels xiquets de 10 a 15 anys ja tenen telèfon mòbil i és que el mòbil s’ha convertit en el regal estrella de la primera comunió. Aquest aparell electrònic causa una obsessió a la majoria d’adolescents, però també té aspectes positius.

L’ús del telèfon mòbil a les aules pot causar distraccions o problemes de conducta, però també és un bon aparell per a tenir un bon accés a la informació. A més a més, es fa servir per al desenvolupament d’habilitats digitals.

L’objectiu de les famílies i escoles és ensenyar com fer un bon ús del telèfon i és aquesta la tasca més important per evitar casos de ciberassetjament.

En conclusió, la tecnologia en l’educació és una eina molt poderosa, però hi cal una bona ensenyança per poder fer-ne un bon ús. Haurien d’ensenyar en les escoles com es fa servir perquè pot ser un aparell molt bo i també molt roín que molts adolescents haurien d’aprendre a utilitzar bé.

Sense mòbil seria millor - Noa Torner Batet

Què passaria si no hi haguera mòbils? Els mòbils cada vegada se’ns estan menjant més la vida. En el dia a dia, la gent utilitza molt el mòbil per a tot. Per exemple, quan volem saber qualsevol cosa busquem a Google i ens ho diu de seguida, abans havies de consultar llibres o parlar amb la gent.

Cada dia hi ha més gent que patix depressions o ciberassetjament a través del mòbil. Sobretot els joves i adolescents dormen molt poques hores al dia per culpa del mòbil i el seu desenvolupament cerebral es veu cada vegada més afectat per l’aparell. Dificulta molt l’atenció a casa, a l’escola, a l’institut i al treball. A part, la pantalla emet unes llums roïnes per als ulls.

En conclusió, el mòbil és una eina que cal utilitzar amb coneixement i precaució perquè no saps mai què o qui pot haver-hi al darrere.

Els productes de proximitat - Arnau Garcia Caballer

Alguna vegada t’has preguntat d’on venen els aliments? És una de les coses que hauríem de consultar abans de comprar un producte al supermercat.

Per començar, saber d’on venen els aliments (el seu origen) últimament està millorant i la gent es fixa més quan compra al mercat. Aleshores, per què és dolent no comprar productes de proximitat? En primer lloc, quan compres per exemple cigrons del Brasil, has de saber que els recullen persones mal pagades, els fiquen en caixes i després els transporten en camió, vaixell o avió, el que resulta ser molt contaminant. També recullen la fruita verda i la posen en cambres perquè madure.

Per tant, com ja he explicat abans, no és bo consumir productes de llocs llunyans, però què passa amb els de proximitat? Consumir productes de proximitat és bo ja que els agricultors de la zona poden vendre més i millorar així la producció al nostre voltant. La fruita, per exemple, la cullen madura i és de temporada. També millorem el comerç local comprant en botigues del voltant i també és millor comprar a granel per tal d’estalviar bosses de plàstic.

En resum, és millor comprar productes de proximitat i en comerços locals o al mercat que en grans supermercats on solen haver-hi productes d’origen dubtós.

Canvis en el sector agrari - Rocío Sabater Muñoz

Els agricultors espanyols es manifesten pel seu malestar i per a demanar canvis en l’agricultura. Són moltes les reivindicacions i les raons del que volen canviar. A mi em pareix que tenen dret a queixar-se i crec que moltes coses haurien de ser diferents en aquest sector, que al cap i a la fi és el que ens dona de menjar. Algunes reivindicacions són, en primer lloc, evitar l’entrada d’aliments i productes que no són de la Comunitat Europea. És just que els agricultors d’Espanya hagen de seguir la normativa de la UE i després entren productes de països que no la segueixen?

També cal destacar la diferència entre el preu dels aliments a la botiga i al camp. No és just que els paguen tan poc als agricultors i després els seus productes es venguen a un preu molt més elevat. No hauria de ser qui ha cultivat i cuidat el producte qui més cobre?

En resum, el seu objectiu no és demanar més diners, el seu objectiu és poder treballar i viure sense necessitat de subvencions i que els paguen el suficient pel seu treball. Per acabar, crec que tots hauríem de reflexionar i pensar la causa d’aquests problemes i com podem intervindre, com per exemple, deixant de comprar productes d’altres països que no són de la UE i valorant més els d’ací.

Cal ajudar els agricultors de la zona - Laia Monferrer Bagán

Últimament es parla molt de la procedència dels productes, és un tema del qual és necessari parlar. Jo penso que no és necessari portar els productes d’altres països si els tenim ací, però, per què?

En primer lloc, consumir els productes de la teua localitat ajuda molt a reduir el desaprofitament del menjar perquè hi ha menys transport. Aleshores, també hi ha menys risc que qualsevol infecció o malaltia viatge amb els aliments ja que en el procés hi ha menys manipulació. Acte seguit, si ho penses, no té sentit pagar als agricultors d’altres països quan els tenim ací. Si consumim productes de proximitat ajudem a l’economia local.

També hi haurà molta menys contaminació en el procés de transport ja que els aliments vindrien de més prop. Tampoc hi hauria tant ús de plàstic ja que no caldria que es aliments es transportaren de cap forma especial.

En resum, és molt més bo per a tots començar a pensar d’on venen els productes que consumim ja que, a part d’estar ajudant als agricultors de la zona, també ajudem a fer justícia i que aquests guanyen el que mereixen.

Preus apropiats per a productes naturals - Sofia Marco Gil

En aquest article d’opinió parlaré dels preus justos per al camp i per què estic a favor de que els productes del camp siguen més cars.

En primer lloc, els productes tarden una temporada en desenrotllar-se i, a vegades, no s’arriba a arreplegar la collita ja que les collites es veuen molt influïdes per les sequeres, nevades, etc.

A més, els productes utilitzats ací com els adobs o els fitosanitaris, són molt cars i menys eficaços contra les plagues, però també són menys roïns per al medi ambient. També el gasoil per als tractors és molt car, com les màquines necessàries per al treball.

A més a més, el sou que cal pagar per a contractar a gent, si es necessita ajuda, és un 90% més elevat que en altres països, amb una diferència molt gran amb el que guanyen els agricultors per les seues collites.

En resum, els agricultors tarden molt a aconseguir els productes i jo crec que s’hauria d’agrair més el seu treball, la paciència i l’esforç que fan per a obtindre productes més naturals i sense malalties.

Comprar a prop ens ajuda a tots -Jordi Escrig

A la meua terra hi ha molts ramaders i agricultors que treballen molt dur per a guanyar-se la vida. Molts d’ells són els meus veïns i veïnes, que són bodeguers, productors de llet o també productors de carn d’aus o verdures.

Però que passa amb els productes que produeixen? On van? Potser alguns van prou lluny, però molt pocs perquè hi ha molts més avantatges en vendre'ls a prop, en supermercats, mercats de pobles o qualsevol lloc on venen aquest tipus de productes.

També perquè estalvies en enviament. Si el trajecte dels productes per arribar al seu destí és més curt, no es gastarà tant de gasoil i serà millor per al medi ambient. A més a més, com que tarden menys en portar-los, els aliments estan més frescos i segur que estan més bons.

A vegades els productes de llocs llunyans poden estar en mal estat, fins i tot poden estar tractats amb productes químics que ací estan prohibits. Evidentment, els d’ací estaran en més bon estat.

En resum comprar productes del nostre voltant és millor per al medi ambient, per a ajudar als ramaders i agricultors del poble, fer créixer l’economia i local i afavorir la salut dels que els compren.