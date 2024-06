La alcaldesa de Vinaròs apoya a Vox: "No queremos ningún acto politizado dentro de las fiestas"

El equipo de gobierno de PP, PVI y VOX asegura que han sido "coherentes" al eliminar del programa de fiestas y retirar el apoyo institucional al acto de la llegada de la Flama del Canigó. La alcaldesa, Maria Dolores Miralles, señaló ayer que el acto de la llegada de la flama del Canigó de 2021 supuso “un antes y un después”, recordando que tras el manifiesto de ese año el PP presentó al pleno de julio del 2021 una moción de reprobación al entonces gobierno de PSPV, TSV y Compromís, que fue apoyada por el PVI.

El entonces el portavoz popular, Juan Amat, argumentó que presentaban la moción “por convertir las fiestas de San Juan y San Pedro en un altavoz de las reivindicaciones independentistas, en una muestra más de falta de respeto a los vinarocenses y de la degradación a la que someten a las instituciones de la ciudad, convirtiendo con actos como este las fiestas en un mitin de aquellos que nos consideran un anexo de Cataluña”.

La alcaldesa aseguró ayer que “no prohibimos nada, simplemente retiramos el apoyo institucional a este acto y lo retiramos del programa festivo porque somos coherentes con lo que dijimos en 2021, que era un acto que se había politizado, y consideramos que no hay que someter a las instituciones a un uso partidista en este tipo de actos”. La alcaldesa dijo que siguen teniendo cabida en el programa festivo otros actos organizados por Ball de Dimonis en las próximas fiestas.

Miralles aseguró que tras la lectura del manifiesto de 2021, “muchos familiares de las damas asistentes se quejaron del contenido político en favor del independentismo catalán”, y dijo que “todo el equipo de gobierno pensamos lo mismo, estamos en contra de la politización de las fiestas”.

La alcaldesa dijo que este era además un acto que contaba con el apoyo económico del Ayuntamiento que ahora se ha retirado. “No queremos ningún acto político dentro de la Fira i Festes”, concluyó.

El pleno de julio de 2021

El pleno ordinario de julio de 2021 protagonizó un extenso debate en esta moción, que fue también apoyada por el PVI, però que no fue finalmente aprobada, ya que el resto de grupos (PSPV, Compromís, TSV y edil no adscrito) votaron en contra. La entonces portavoz de este partido en la oposición Maria Dolores Miralles (actual alcaldesa) coincidió con el PP en que el manifiesto leido en 2021 “fue diferente al de años anteriores, con referencias a los presos políticos y la independencia”, considerando que “no tenía cabida en un acto de fiestas” y que “este acto no debería formar parte del programa festivo”. También el concejal de Cs Manuel Herrera mostro su disconformidad con el discurso, aunque no reprobó al gobierno municipal.

Desde el equipo de gobierno se defendió durante el debate de la moción la libertad de expresión y se acusó al PP de incoherencia. Por parte de Compromís, su portavoz Paula Cerdà dijo que el manifiesto era leído por un miembro de la Associació Cultural Jaume I sin que el gobierno local supiera su contenido y recordó que hacía muchos años que se este acto formava parte de las fiestas, incluso durante el gobierno del PP del 2011 al 2015.

Lo mismo argumentó el socialista Marc Albella, que acusó a los populares de “incoherentes”, señalando que “este acto siempre ha tenido contenido político y el PP ha formado parte”, apoyándose en imágenes de los ediles del PP de Fiestas, Turismo y Cultura con la Flama del Canigó y asegurando que durante su mandato también se hacían este tipo de discursos.

Cabe recordar que la decisión de Vox Vinaroz (socio de gobierno en Vinaròs junto al PP y PVI) de vetar el acto de la Flama del Canigó, una tradición que se ha celebrado ininterrumpidamente desde 1971 durante la noche de San Juan en la capital del Baix Maestrat, ha suscitado un sinfín de reacciones ante esta polémica.