L'Ajuntament d'Alcalà-Alcossebre presenta els resultats de les excavacions arqueològiques de la Cova dels Diablets

L'Ajuntament d'Alcalà-Alcossebre ha celebrat una nova jornada per a donar a conéixer els resultats de les excavacions arqueològiques que se sufraguen, a nivell municipal, i que es realitzen sota la coordinació tècnica del Servei d'Arqueologia de la Diputació Provincial de Castelló.

En concret, s'ha celebrat una conferència a càrrec dels arqueòlegs Dídac Román i Gustau Aguilella, en la qual s'ha realitzat una retrospectiva de les diferents campanyes escomeses a l'entorn de la Cova dels Diablets i els resultats que s'han obtingut a nivell arqueològic. També es van enumerar les millores realitzades en l'entorn, com a adequació dels accessos, neteja, etc.

El regidor de Promoció Cultural, Javi García, destacava que “des de fa 12 anys, l'Ajuntament es fa càrrec a nivel econòmic de les diferents campanyes que duem a terme i pensem donar-li continuïtat ja que suposen una font inesgotable d'informació sobre la nostra història”.

La nova jornada ha donat a conéixer els resultats de les excavacions arqueològiques / Mediterráneo

García explicava que “conéixer com vivien els primers pobladors del nostre territori genera molt interés, no sols a nivell local, com demostra l'increment de visitants al Centre d'Interpretació Etnològica de Santa Llúcia on exposem reproduccions de les diferents troballes i maquetes de com eren els poblats i les seues formes de vida”.

Fins al 27 de setembre, podrà visitar-se l'exposició de la Col·lecció Museogràfica d’Arqueologia Gaspatxera, en el CESAL d'Alcalà, amb les peces autèntiques obtingudes en les excavacions del Avenc del Pinar que habitualment es troben en el Museu de Belles Arts de Castelló.