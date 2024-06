Vinaròs celebrará un evento taurino en las fiestas, pero no habrá una gran corrida de toros por San Juan

Habrá toros en Vinaròs por la Fira i Festes de San Juan y San Pedro, pero por quinto año consecutivo, no una gran corrida por San Juan. El presidente de la peña taurina Pan y Toros, Curro Linares presentó el acto taurino que tendrá lugar el 22 de junio, que comenzará a las 18.30 horas, con ganado de Hermanos Bellés, de la Torre d’Embesora. “Hemos dado más categoría al festejo, que no fuera una simple suelta de vaquillas” aseguró Linares. Inicialmente tendrá lugar una exhibición de toreo, con un novillo que se toreará “mano a mano” entre los novilleros locales, Iker de Virgilio y el propio Linares. Después con tres vacas del citado hierro se hará una exhibición de recortes a cargo de doce jóvenes de Vinaròs como Daniel Esteve, Dani Sorlí, Óscar Bernial, Iván Montero, Marcos Montoya o Miguel Adell, entre otros. A continuación, con dos vacas, se hará una exhibición de anillas, acto que Linares dijo que no se hace en la plaza vinarocense desde el 2002 y contará con la intervención del Néster Benedi. Después, se hará un carretón infantil y se seguirá con una suelta de novillas y becerras y finalmente, toro embolado, por la recientemente formada peña de emboladores de la Peña Pan y Toros.

El 22 de junio tendrá lugar el evento taurino / Mediterráneo

Las entradas tendrán un coste de 10 euros, con niños gratis hasta los 10 años de edad y a mitad de precio para los socios de la peña.

Sin corrida por San Juan

Por otro lado, Vinaròs se quedará por quinto año consecutivo sin corrida por San Juan. Linares aseguró que “había una empresa interesada en organizar una corrida, con un gran cartel, pero no se han cumplido los plazos. Ha habido bastante lentitud en los trámites administrativos por parte del Ayuntamiento y un espectáculo tan caro de organizar no se puede promocionar en tres semanas y mucho menos contratar a toreros de primera línea como tenían pensado y buscar una corrida acorde para que esos matadores se presten a matar en una plaza como la de Vinaròs”. Para Linares “hay que hacer las cosas con mucha antelación y tiempo, porque siempre surgen problemas”, aunque confió que para 2025, cuando la plaza de Vinaròs cumple 150 años, pueda haber corrida, “porque desde el 2018 no se celebra ninguna”.

