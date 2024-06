Benicàssim tendrá un plan para la sequía e impulsa medidas para ahorrar agua

Benicàssim será uno de los municipios de la provincia que tendrá un plan especial de sequía (PES), pese a no estar obligado (al no superar los 20.000 habitantes) y no tener (de momento) una situación grave de escasez de agua como otras localidades del país, al poder suministrarse de la desaladora. Esta será una de las responsabilidades que tendrá la empresa adjudicataria cuando entre en vigor el contrato del agua, en proceso de licitación.

«En Benicàssim cumplimos y trabajamos con una visión a largo plazo. Por eso está en fase de elaboración un plan especial de sequía. Además, seguimos reivindicando que se cumplan los plazos para la construcción de la nueva depuradora. La Generalitat valenciana ya ha confirmado que destinará cerca de 500.000 euros a la redacción del proyecto», explica la edila del Ciclo Integral del Agua, Elena Llobell.

Iniciativas en marcha

Con el fin de impulsar el ahorro de agua, la localidad implementa una serie de acciones de eficiencia hídrica, dentro de su sensibilidad y concienciación, como la detección de fugas, que sigue un protocolo inmediato de aviso y reparación, y el control de contadores, para confirmar la detección de pérdidas que no son visibles en superficie.

Además, las fuentes ornamentales son de circuito cerrado y mediante electrobombas recircula el agua almacenada en el sistema, mientras en los lavapiés, el agua utilizada es bombeada del mar para evitar la del consumo humano.

Por otra parte, el municipio cuenta con un sistema urbano de drenaje sostenible, cofinanciado por la Comisión Europea, que permite que el agua baje hasta el subsuelo. El sistema actúa a modo de colector evitando que se sobrecargue la red de alcantarillado.

En cuanto al nuevo contrato, que asciende a 132 millones de euros, los pliegos contemplan mejoras muy importantes para la ciudad, como la construcción de nuevos depósitos y la renovación de la red de tuberías, así como la implementación de la telelectura del consumo del agua en todo el municipio.

Nueva depuradora

Respecto al compromiso de la Generalitat para la construcción de una nueva depuradora en Benicàssim, sigue adelante y su curso. El Consell anunció recientemente que ha destinado 484.000 euros para la redacción del proyecto de esta infraestructura «tan necesaria», recuerda Llobell. La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, confirmó que el proceso de licitación está en marcha para atender «una demanda histórica» de esta localidad.

«La Generalitat cumple su palabra con Benicàssim», según declaró Pradas. La consellera señaló que fue hace pocos meses cuando anunciaron que la futura depuradora estaría incluida en el plan de obras de la Epsar contemplado para este 2024.

Desde entonces, la entidad ha avanzado con el trámite administrativo con el objetivo de que el proyecto pueda estar listo cuanto antes. «Estamos cumpliendo los plazos. Ahora mismo nos encontramos en la fase de revisión de la documentación aportada por los licitadores y, en breve, se procederá a la selección de la empresa que realizará el proyecto para diseñar esta infraestructura», afirmó Pradas.

La alcaldesa, Susana Marqués, reiteró que la depuradora que tienen operativa ahora, que data de 1995, se queda «insuficiente» para dar servicio a una localidad que roza los 100.000 habitantes durante la época estival, de ahí que se vean obligados a derivar caudal a la de Castelló, por lo que resulta «fundamental» construir una nueva. n

