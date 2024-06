Un pueblo de Castellón innova para abrir su piscina pese a la sequía

El Ayuntamiento de Canet lo Roig tiene previsto abrir el sábado 29 de junio la piscina municipal. Una decisión que ha tomado el Gobierno municipal que preside la alcaldesa, María Ángeles Pallarés, ante el comienzo de la época estival.

"No ha sido una decisión fácil, pero no podíamos dejar a los canetans y canetanes sin piscina este verano, por lo tanto, hemos buscado soluciones", explicaba Pallarés. Para llenarla, se ha utilizado agua no potable que cuenta con todas las normativas técnicas sanitarias.

"Una solución que nos permitirá mantener un servicio muy demandado en la localidad en verano mientras damos los pasos necesarios para construir una nueva de acuerdo con los nuevos tiempos”, añadía la alcaldesa.

El Gobierno municipal ya está trabajando en el nuevo proyecto para cuantificar el presupuesto y planificar su construcción. "La normativa actual pide una serie de condicionantes que tenemos que tener en cuenta, pero no serán problema para planificar un proyecto de legislatura que ya tendríamos si no fueran por los inconvenientes presupuestarios que nos encontramos cuando entramos al Ayuntamiento y que se han arrastrado durante unos cuántos años”.

Sobre la situación del municipio ante la sequía que sufre el territorio, la edil manifestaba que "estamos abasteciendo el municipio con cisternas, pero el consumo responsable que está haciendo la ciudadanía hace que la situación sea más sostenible de lo que uno pueda pensar. Somos de los municipios más ahorradores de la provincia según los datos que maneja la empresa concesionaria del agua".

Pallarés, recordaba que "si el Botànic hubiera hecho lo que tenía que hacer, construir las canalizaciones, porque el pozo ya lo tenemos hecho, posiblemente, no estaríamos hablando de este tema en estos términos".

Hay que mencionar que el Gobierno del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha declarado por urgencia las obras para que se puedan hacer lo más rápidamente posible. Una actuación de 4,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 8 meses, que también afecta en las localidades de La Jana y Traiguera.

La mediación de la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, así como de la presidenta de la Diputación de Castelló, Marta Barrachina, han sido determinantes para solucionar una problemática que en este 2024 se ha agraviado de forma considerable.