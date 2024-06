Les Bèsties de Foc conqueriran Cabanes aquest dissabte

Bestiari, foc i molta música marcaran el pròxim cap de setmana de Cabanes. El municipi de la Plana Alta acollirà durant tota la vesprada del dissabte la vint-i-quatrena edició de la Trobada de Bèsties de Foc i es convertirà en la capital del bestiari festiu i popular.

Aquest esdeveniment és el més nombrós i més antic de tots els que s’organitzen d’aquestes característiques dins del territori valencià. Per altra banda, serà la primera volta que es realitzarà fora de la ciutat de Castelló. A partir de les 18.00 hores començarà la programació, amb la participació d’entitats i associacions d’arreu del País Valencià i Catalunya. Està prevista la presència d’entitats de Cabanes, Terrateig, Falset, la Vilavella, Cervera, Castelló, Vila-real, Vinaròs i Alboraia. Sols amb els grups participaran al voltant de 200 persones.

Demostració

Molt de pes d’aquesta cita caurà amb la música folklòrica dels diferents territoris. Música popular amb instruments com el tabal i la dolçaina. A les 18.15 duran a terme una demostració dels diferents col·lectius, acte previ al gran moment de la cercavila pels carrers del poble amb les figures i músics. El foc i els balls folklòrics coparan el protagonisme a la part final.

«És la primera vegada que Cabanes gaudirà d’un espectacle popular tan important com aquest. Serem la capital de la trobada més antiga de les terres valencianes. Serà un dia, com tants hi ha hagut, de posar en comú les nostres tradicions i trets peculiars. La nostra música i cultura popular, que cal preservar per què és identitat i memòria. Un dia per a la història del poble», expressa l’alcalde, David Casanova, qui recalca la «pluralitat de costums i festes populars que cal apreciar i donar valor».