Una araña gigante sorprende a los vecinos de un municipio de Castellón

Una araña gigante ha sorprendido a los vecinos de un municipio de Castellón. Concretamente se encuentra sobre un puente de Benitandús, una pedanía que pertenece a Alcudia de Veo (comarca de la Plana Baixa). Pero no se asusten, no se trata de un arácnido de grandes proporciones, sino que al más puro estilo de la artista Louise Bourgeois, allí se ubica una escultura en forma de araña que llama mucho la atención por su espectacularidad.

La araña se encuentra allí desde el pasado sábado y desde el primer día ha suscitado el interés y la expectación de vecinos, senderistas y cualquier persona que pasa por allí. Promete convertirse en una visita obligada para los castellonenses este verano y realizar una fotografía que puede convertirse en viral. Además, una de las particularidades que tiene esta araña gigante es que vibra si tocas alguna de sus patas.

En el momento de su colocación encima del puente de Benitandús / Mediterráneo

Características y autor

Esta obra, que supera los cuatro metros de altura y entre sus piernas alcanza los siete metros de longitud, tiene como autor al escultor de Nules José Antonio Collado. Este artista es conocido por trabajar con el metal y famosas son sus emblemáticas hormigas de hierro. “Con esta obra busco mostrar la naturaleza, hacer un pequeño homenaje a las especies que se encuentran aquí”, destaca Collado.

Más fauna

Una escultura de jabalí, en Benitandús / Mediterráneo

Pero la araña no está sola. En la misma zona, en apenas unos metros, se encuentra más fauna característica de los montes de Castellón. Así, un jabalí, una zorra, una cabra montesa, una ardilla o una hormiga se mimetizan con el paisaje para crear una singular muestra escultórica al aire libre, que ha despertado la curiosidad de muchísimas personas.