Alcalà licita la renovació dels sistemes de climatització de cinc edificis municipals

L'Ajuntament d'Alcalà ha licitat el subministrament, instal·lació i legalització dels sistemes de climatització per a diverses dependències municipals, per un cost econòmic de 167.041 euros. La licitació s'ha publicat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic i les empreses interessades podran presentar les seues ofertes fins al 20 de juny. L'actuació forma part del Pla de Sostenibilitat Turística en Destins, amb fons de la Unió Europea, en convocatòria extraordinària de 2021, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència- NextGenerationEU, inclosa del Pla Territorial de Sostenibilitat de la Comunitat Valenciana i coordinada per Turisme Comunitat Valenciana.

Aquesta renovació de sistemes de climatització, que es realitzarà en l'edifici consistorial d'Alcalà, els centres de la Tercera Edat d'Alcalà i Alcossebre, ludoteca d’Alcossebre i Cesal d'Alcalà, té com a objectiu disposar d'unes instal·lacions municipals més eficients energèticament i sostenibles, reduint el consum energètic en un 40%, ja que s'optarà per sistemes de climatització amb baix consum elèctric i un rendiment superior, adaptats a les normatives mediambientals actuals. Està actuació compleix amb els ODS establits en l'Agenda 2030, amb els objectius del PACES pel que fa a accions de mitigació d'emissions. L'empresa adjudicatària disposarà de tres mesos per a realitzar les actuacions.

Els centres de la tercera edat milloraràn el sistema de climatització / Mediterráneo

L'alcalde Francisco Juan ha destacat “l'aprofitament que fem dels fons europeus, a través del Pla de Sostenibilitat Turística en Destins, per a començar la renovació dels sistemes de climatització dels edificis municipals apostant per l'eficiència energètica i, amb els beneficis que comporta, tant a nivell econòmic com mediambiental”.