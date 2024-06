PP y PSOE critican la suspensión de los recortes en Morella

La oposición en el ayuntamiento de Morella ha respondido con dureza a la decisión del alcalde, Bernabé Sangüesa, y su equipo de gobierno de suspender el tradicional concurso de recortadores y emboladores a falta de un mes para su celebración, como adelantó Mediterráneo. Una cancelación que el concejal de Fiestas, Javier Amela, señaló que se debe a la imposibilidad del consistorio a asumir el gasto que implica la cita.

Tanto el PSPV-PSOE como el PP han criticado con firmeza la determinación del ejecutivo. Al respecto, el portavoz socialista, Rhamsés Ripollés, asevera que «estamos frente al enésimo ejemplo de falta de previsión, de dar la espalda a las iniciativas y a la colaboración con las asociaciones locales». Y el exalcalde destaca la tradición del evento: «El concurso de recortadores es una actividad consolidada y con gran acogida con más de 20 años de trayectoria, gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento con la Peña el Bou».

Por su parte, desde el PP su portavoz, Jesús Ortí, califica de «lamentable» la decisión del ejecutivo liderado por Sangüesa. Y critica que «recorten en las actividades que no le gustan al alcalde, porque para otros actos sí que tienen dinero». En esta línea, los populares afean a Independents su decisión.

«Hay mucha afición»

«En Morella hay mucha afición y así lo atestiguan las gradas llenas todos los años. Hay que gobernar para todos, no solo para los tuyos, y a eso se le llama democracia», señala Ortí, quien considera que «el enorme presupuesto para la Oreja de Van Gogh es contradictorio con no tener recursos para actos con mucho menor coste y que, además, tienen una tradición de dos décadas, no entendemos cómo gestionan los recursos».

Respecto al anuncio del Ayuntamiento de Morella de programar una novillada durante el Sexenni, los populares inciden en su papel para hacerla realidad. Un evento que, apunta Ortí, «lo pondrá la Diputación de Castellón a coste cero, gracias a las gestiones que hemos hecho desde el Partido Popular».

Comunicado ‘in extremis’

Con todo, a última hora de ayer, desde el ejecutivo lanzaron un comunicado a través de la página de Facebook del Ayuntamiento, en el que aseguran que «en ningún momento se ha tomado la decisión unilateral de eliminar el concurso de recortes». Y añaden que «en estos momentos se barajan diferentes opciones debido a la difícil situación financiera del consistorio, que impide aumentar el presupuesto respecto al año pasado. Esta tarea se está realizando con las distintas asociaciones taurinas».