14 pastors busquen el triomf en el Concurs de Gossos de Rabera d'Ares del Maestrat

Aquest cap de setmana es celebra a Ares del Maestrat la XVII edició del Concurs de Gossos de Rabera. 14 pastors buscaran la glòria acompanyats dels seus gossos en aquest prestigiós certamen que és ja una de les grans cites del món ramader i puntuarà per al Campionat de la Comunitat Valenciana. Els pastors arribaran a Ares del Maestrat des de diferents puntes del territori peninsular: 8 valencians, 1 català, 3 aragonesos i 2 bascs formaran part d'aquesta edició en la que també s'organitza una fira de productes artesans i de proximitat. També s'organitza un concurs de fotografia per a captar els millors moments de la competició.

Aquest concurs desencadena any rere any una reacció econòmica, cultural i social molt positiva en el municipi de l'Alt Maestrat. El dissabte 15 funcionarà com a prèvia del gran concurs, que es durà a terme durant tot el diumenge. El mercat de productes tindrà lloc a les 17h a la Plaça Major. A les 19h es durà a terme una demostració d'elaboració de formatge fresc a càrrec de Sabores del Llosar.

Cartell i programa del concurs / Mediterráneo

Pel que fa al diumenge, el Pla de la Canà acollirà tots els exercicis i proves que s'hauran de superar per obtindre el guardó. A les 10.30h començarà el concurs, amb possibilitat per als assistents de consumir menjar i beguda amb un servei de barra. A les 14h s'entregaran els trofeus als gossos i pastors guanyadors, moment final del campionat. El pastor local Julio Bayot lluitarà per reeditar el títol, que ja ha aconseguit diverses vegades.

Tota la informació del concurs es pot consultar a www.concursgossosderaberaares.com.

Programació del dissabte 15 de juny / Mediterráneo

Sant Antoni 'Fesoler'

El dissabte pel matí es celebrarà a Ares del Maestrat la tradicional romeria cap al Mas de La Vall en honors a Sant Antoni 'Fesoler' o de Pàdua. Ja de forma històrica, l'ermitori acull la visita del veïnat d'Ares del Maestrat per a pregar per una bona collita en motiu de l'època quan es sembren els fesols. A partir de les 10h començarà la festivitat, emmarcada en un cap de setmana on el Concurs de Gossos de Rabera remarcarà les arrels i la memòria ramadera del municipi. La Majoralia de Sant Antoni 2024 està formada per la Penya Taurina d'Ares en l'organització de tots els actes en el seu honor.