Alcalà afavoreix la integració del col·lectiu migrant a través de l'Oficina Municipal PANGEA

La Regidoria d'Igualtat i Integració de l'Ajuntament d'Alcalà realitza un balanç molt positiu de les activitats realitzades durant l'últim curs per l'Oficina Municipal Pangea, amb l'objectiu de facilitar la integració del col·lectiu migrant en la localitat. Així, a través de tallers, formacions i intercanvis, es calcula que unes setanta persones, entre les quals predominen sobretot dones i col·lectiu juvenil, han participat en les activitats organitzades.

En concret, s'ha donat continuïtat a tallers com a “Adaptació i apoderament de la dona migrant” per a una correcta integració de les dones migrants per mitjà de formacions, xarrades, diversos tallers de salut, intercanvis culturals, culinaris, etc.

També s'ha impartit una nova edició de la IX Escola d'Acolliment una formació que serveix d'eina per a facilitar la inclusió de nous ciutadans i ciutadanes en el nostre municipi i s'ha impartit el taller “Adaptació i integració del nouvingut”, per a l'acolliment i adaptació d'alumnat migrant en l'IES Serra d’Irta, enguany amb la novetat de realitzar una eixida cultural a una altra ciutat com a clausura del curs. D'altra banda, la V edició dels premis interculturals Lletra d’Irta, en la qual han participat uns setanta alumnes i alumnes, per a promoure la interculturalitat, facilitar la integració i la convivència compartint vivències i experiències migratòries en l'IES Serra d’Irta.

Enguany com a novetat, s'ha celebrat la I edició del taller de Cuina Espanyola, en el qual les associacions d’Ames de casa d'Alcalà i Alcossebre ha compartit receptes de la gastronomia espanyola amb persones de diverses nacionalitats del nostre municipi.

L'alcalde Francisco Juan ha destacat “l'esforç que es realitza des de l'Ajuntament davant una realitat que es viu al nostre poble, com és la diversitat cultural, per a afavorir al màxim la integració de les persones migrants”.