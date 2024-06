Burriana comença les obres de la primera fase de la xarxa de pluvials en l'Avinguda Cardenal Tarancón

Burriana ha iniciat la primera fase per a l'execució del Col·lector de pluvials de l'Avinguda Cardenal Tarancón amb un pressupost que ascendix 525.412,21 euros. Unes actuacions necessàries per a executar una nova conducció d'aigües pluvials entre el punt d'abocament del projecte i el pou de registre P21, situat en la rotonda de la carretera del grau al costat de la zona comercial, així com l'execució d'un depòsit de desbastament i la d'un nou tram de la xarxa que formaran part d'unes noves infraestructures que pal·liaran les constants inundacions en episodis de fortes precipitacions.

Amb la primera fase de la xarxa de pluvials en l'Avinguda Cardenal Tarancón, s'inicia una de les primeres inversions dotada econòmicament en 2023, on el termini de finalització de les obres està previst al voltant de 5 mesos, per la qual cosa a principis de novembre d'este mateix any haurien d'estar concloses.

Estes obres se solaparan amb les actuacions de la segona fase que l'Ajuntament licitarà en breu, segons es contempla en el Pressupost General per a l'Exercici 2024, aprovat en ple extraordinari a la fi del mes de desembre la dotació econòmica del qual és de 670.000 euros aproximadament. Esta segona fase, contempla la connexió dels pous P21 i P19 i la construcció d'un tanc de tempestes que arreplegarà les aigües de pluja captades pels sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS).

Cal recordar que esta és la primera fase del macroprojecte per a la construcció d'una Xarxa Separativa de Drenatge d'Aigües Pluvials que es desenvoluparà durant tres anualitats i que a la seua fi haurà aconseguit un import total pròxim als 3.200.000 euros. A estes actuacions, cal afegir per a 2024, la connexió del col·lector al carrer del Barranquet al riu amb una partida de 830.000 euros.

“L'equip de Govern dotarà a la ciutat d'unes infraestructures que permeten afrontar els episodis de fortes pluges amb les màximes garanties”, ha valorat el regidor d'Obres Públiques, Juan Canós, qui ha detallat que “la construcció de la Xarxa Separativa de Drenatge d'Aigües Pluvials és una mostra més d'un full de ruta clar a resoldre els verdaders problemes dels nostres veïns, problemes oblidats des de 2016, per l'anterior equip de Govern format per PSPV i Compomís”.