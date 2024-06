Cabanes renova els panells informatius

L'Ajuntament de Cabanes ha instal·lat nous panells informatius situats en diferents punts del municipi i ha renovat aquells deteriorats per a facilitar informació turística i històrica de la localitat. Es tracta d'una nova senyalística concorde a la imatge turística del municipi i a la seua vocació de continuar assumint nous distintius de qualitat.

Els nous dispositius inclouen informació en valencià, castellà i anglés per a atendre els visitants. A més, incorporen codi QR per a vincular els panells a altres pàgines web per a ampliar informació a veïns i visitants interessats a conéixer la història d'aquest municipi de la Plana Alta.

L'Arc romà de Cabanes, informació sobre la Via Augusta o el territori formen part del circuit de nova senyalística, que incorpora elements de característiques i grandàries diferents per a adaptar-se a l'entorn. La localitat també ha senyalitzat, entre altres, un habitatge construït amb pedres de l'arc romà i el patrimoni religiós.