L’alcalde de Benicarló fa balanç del primer any de legislatura

A punt de complir-se el primer any de la legislatura 2023-2027, l’alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, ha fet balanç avui del primer any al capdavant de l’Ajuntament de Benicarló. «Un any —ha dit— que ha estat marcat pels reptes, però també pels avanços significatius que hem aconseguit en molts d’àmbits».

«Des de l’inici del nostre mandat —ha remarcat—, hem treballat amb determinació per complir amb els objectius que ens vam proposar, hem abordat les necessitats més urgents de la nostra ciutat i hem implementat polítiques que reflecteixen el nostre compromís amb el benestar dels nostres veïns i veïnes».

Juanma Cerdá també s’ha referit al pacte de govern assolit amb Benigazlum al mes de setembre assegurant que «som un equip de de persones que representem dos formacions diferents però que hem conformat un equip treballador, il·lusionat, unit i sòlid, un grup de persones que treballen pel seu poble amb humilitat vocació de servei i la màxima implicació».

L’alcalde ha fet un repàs molt exhaustiu per tots els avanços aconseguits per les diferents regidories de l’Ajuntament, tant des de les àrees més tècniques com Hisenda, Recursos Humans o Urbanisme com des dels departaments més destinats als serveis, com Turisme, Esports, Educació, Comerç, Obres i Serveis, Cultura o Benestar Social. I s’ha referit a algunes de les decisions preses al principi de la legislatura: «Vam desbloquejar el problema de la Piscina Municipal, vam introduir la circulació de vehicles a l’Eix Cívic i vam suspendre l’execució del projecte de la Via Verda Litoral pel nul interés que l’obra tenia per a la nostra ciutat i els nostres ciutadans».

Juanma Cerdá també ha fet especial referència a «les nombroses visites i reunions que hem mantingut amb les administracions superiors», en referència a la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana, «que ens han permés avançar en molts temes que es trobaven encallats».

En aquest sentit, l’alcalde s’ha referit a la construcció del nou camp de futbol 8, que es finançarà a través de la Diputació de Castelló, o la rotonda de la Ratlla del Terme i el nou passeig de la platja del Morrongo, que s’han finançat a través de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.

L’alcalde també s’ha referit als avanços aconseguits respecte la canalització de la rambla d’Alcalà (Barranquet), en el sentit que s’ha creat una comissió de treball per a coordinar l’execució de la canalització de la rambla (dependent de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer) amb la construcció del pont que ha de creuar la rambla, competència de la Conselleria de Medi Ambient.

«Podem dir —ha finalitzat Juanma Cerdá— que ha sigut un any intens, un temps d’aprenentatge i de consecució d’objectius, sempre pensant en les persones i en l’ideal de ciutat que volem». Respecte del futur, l’alcalde ha assegurat que «els tres anys que queden seran decisius per a consolidar els avanços aconseguits i per continuar treballant en tots els llocs on hi ha marge de millora». «Estem decidits a avançar —ha dit— amb la mateixa passió i dedicació amb l’objectiu de fer de la nostra ciutat un lloc millor per a viure i per a treballar».