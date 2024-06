Vistabella edita nous fullets turístics amb totes les rutes esportives i culturals

L'Ajuntament de Vistabella del Maestrat ha llançat una nova proposta turística i cultural per facilitar als visitants l'opció de recórrer les rutes esportives i culturals més conegudes del municipi. Així doncs, la proposta turística comprén la descripció amb els punts més simbòlics de cada ruta i agafa com a punt de partida tres espais diferents.

Per un costat, Sant Joan de Penyagolosa destaca per la seua pluralitat de recorreguts entre l'esplendorós paratge natural, de renom cultural i de gran interés mediambiental. D'aquesta manera, des de l'històric santuari, visitat per milers de persones durant tot l'any, s'han reconegut 5 rutes amb diferents distàncies i dificultats físiques i orogràfiques. Així, des de Sant Joan es pot arribar fins al Pic de Penyagolosa o la cascada del riu Carbo, i també gaudir de tres recorreguts circulars per admirar la plenitud del Parc Natural de Penyagolosa amb llocs especials com el Pi de les Quatre Forques, la Font i el Mas de l'Espino o petròglifs que marquen la petjada humana ancestral en el territori.

Sant Joan de Penyagolosa és un punt vital en el nou projecte de Vistabella del Maestrat. Per l'altre costat, s'ha fixat el nucli urbà com a punt d'eixida per a gaudir de rutes per l'entorn del poble i per l'interior del poble. Pel que fa a l'entorn, fins a 4 rutes s'han marcat: la Volta pel Pinet, la Volta per les Forques, la Pujada al Calvari i la Volta per les Fonts, la qual presenta una distància més llarga. A més, també s'han considerat quatre rutes fins a zones i espais de gran valor històric i cultural com el Pont Romà, l'ermita de Sant Bertomeu, l'ermitori de Sant Joan o el nucli de La Estrella, ja en terme de Mosqueruela (Terol).

La mirada fixada cap a l'interior del municipi agafa un caire més cultural i patrimonial, per a recordar els tresors històrics que es poden admirar com miradors, monuments o xicotets detalls arquitectònics. Detalls com ràfels, escuts gravats, treballs en reixes o balcons, ceràmiques a la vista de la gent o treballs en pedra. Tres rutes diferents per descobrir Vistabella al detall, com mai abans s'havia explicat.

Les rutes estan disponibles en format digital a la web de l'Ajuntament de Vistabella del Maestrat. En format físic es podran consultar a l'Oficina de Turisme local i en diferents establiments i comerços del municipi.