Aparece una vaca muerta y abandonada en el Prat de Cabanes-Torreblanca

Según ha informado GECEN, ha sido localizada una vaca muerta y en avanzado estado de descomposición en el Prat de Cabanes-Torreblanca. El animal formaba parte del ganado que hace tres meses fue introducido en el parque natural como parte de un proyecto de gestión de la vegetación, de diversificación del hábitat y la biodiversidad, prevención de incendios y fomento de la ganadería extensiva.

La iniciativa Naturaleza Pastoreada liderada y coordinada por la Fundación Global Nature ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Torreblanca, Concejalía de Agricultura, así como con el ganadero propietario de las vacas y la cesión de una parcela.

El ganado fue trasladado a una parcela, donde murio la vaca, de alto valor y presuntamente sin autorización de los responsables del parque natural.

Al ganadero autorizado se le concedió y habilitó una extensa parcela que quedó acotada para el pastoreo bajo su responsabilidad, de la Fundación Global Nature y de todos aquellos actores que han dado apoyo.

La vaca ha sido encontrada en una zona no autorizada cerca de una acequia. / Mediterráneo

Al realizarse recientemente una inspección por los responsables del Parque se comprobó que de forma arbitraria había sido trasladado el ganado a otra parcela no permitida donde estaban nidificando aves protegidas. Al exigir los responsables del espacio natural protegido su salida de la parcela se comprobó que faltaba una vaca, que pudo ser localizada por los servicios del parque muerta y en avanzado estado de descomposición en un hueco fangoso cercano a una acequia. Ello evidencia, supuestamente, que ni el ganadero ni los responsables del proyecto realizaron ningún seguimiento minucioso del estado del ganado durante un periodo de al menos varias semanas.

Según la información aportada a la asociación, pasada una semana en la que los servicios del parque advirtieron al ayuntamiento y al ganadero de la situación, el cadáver no ha sido examinado a nivel sanitario ni se ha sacado del lugar.

Ante el evidente caso de dejación de funciones por parte de los responsables del proyecto, la irrupción en zona de nidificación de aves y el manifiesto abandono animal, con los problemas sanitarios que ello puede comportar, se exige la intervención de la Conselleria para que esta tome las medidas necesarias y que un hecho de semejante gravedad no pueda volver a suceder. El delicado equilibrio de un espacio protegido requiere de una gestión profesional y efectiva que no puede estar en manos de actores que parecen no entender el valor medioambiental de una zona de nidificación de aves ni del control continuado que el ganado requiere.