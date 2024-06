Santa Magdalena crea la taula intersectorial de Sanitat

L'Ajuntament de Santa Magdalena ha fet un pas més en la seua participació dins del Consell de Salut Bàsic, dins del qual forma part al costat del municipi d'Alcalà de Xivert, en constituir la taula intersectorial de salut. D´aquesta manera, aquest dilluns es constituïa, en una reunió celebrada en el saló de plens de l'Ajuntament de Santa Magdalena, la taula intersectorial, que està presidida per l'alcalde de la localitat, Sergio Bou, mentre que Angelita Ruiti, en representació de l'Associació de Jubilats i Pensionistes, Pulpis, ha sigut triada com a vicepresidenta. La secretària de la taula intersectorial serà Jennifer Galarza Guijarro, en representació de l'AMPA del CEIP Alberto Selma, mentre que Irta Vives, Pepita Sospedra i Laura Sospedra, a més del regidor de Sanitat, Marcos Cervera, s'integren com a vocals.

Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena, explica que: “ara hem constituït la taula intersectorial, i esperem en les pròximes reunions que es vagen integrant més col·lectius, amb l'objectiu de pensar quines són les necessitats que, tenim en Santa Magdalena, a nivell de millora de la salut i qualitat de vida”.

La taula intersectorial de salut de Santa Magdalena serà la que plantejarà al Consell de Salut Bàsic les necessitats del municipi amb la finalitat de promoure la salut comunitària i les polítiques de salut mitjançant la promoció de la salut, l'acció comunitària i la participació de la població, que pertany a la zona de salut.