La histórica tradición vetada por Vox en un pueblo de Castellón sigue en pie: se hará aun sin apoyo institucional

La Flama del Canigó llegará también finalmente este año a Vinaròs. Aunque el Ayuntamiento (gobernado por PVI, PP y Vox) había retirado días atrás su apoyo institucional y no aparece en el programa oficial de actos de las fiestas de Sant Joan i Sant Pere, como era habitual, el próximo 23 de junio a las 23.45 horas, la asociación cultural Ball de Dimonis ha confirmado su llegada tras haber recibido el respaldo de seis entidades de la ciudad y recoger más de 2.000 firmas favorables por internet.

Ball de Dimonis de Vinaròs explica que en su reunión con el Ayuntamiento preguntaron si habían escuchado la petición popular de la ciudadanía para volver a apoyar el acto pero no fue posible porque el equipo de gobierno “considera que se trata de un acto político, basándose en un manifiesto de 2021, porque a su entender estaba muy politizado, cuando en realidad es un acto reivindicativo y festivo”.

Ball de Dimonis organizará este acto el 23 de junio con el apoyo de entidades de la localidad como Esmuvi, Tropical Crew, Femme Força, el Grupo de Apoyo a Palestina, la Colla de Dolçaina y Tabal de Vinaròs, ACPV y más de 2.000 firmas recogidas hasta el momento. “Éste es el único acto en defensa de la lengua y de su unidad. Y también tenemos el apoyo moral de entidades que no se atreven a hacerlo visible por miedo a perder el apoyo económico del Ayuntamiento como represalia”.

La organización ha convocado a toda la ciudadanía de Vinaròs y de las comarcas vecinas el día 23 de junio de 2024 a las 23.45 en el Paseo Colón de Vinaròs, junto a la oficina de turismo, para recibir y disfrutar de la acto de la Llegada de la Llama del Canigó a Vinaròs, “como se viene haciendo desde hace más de 50 años”.

Ball de Dimonis preguntó al gobierno del Ayuntamiento si había leído el manifiesto de este año, publicado en la petición del change.org. “Tanto la alcaldesa como el concejal de Fiestas han reconocido que no se han leído el manifiesto que se leerá el próximo 23 de junio, argumentando que no siguen las redes sociales. Además, en ningún momento han mostrado voluntad de negociar ningún aspecto del acto, hora, lugar, manifiesto, tipos de comida o bebida a repartir, etc. y sin tener toda la información le han negado el apoyo y le han sacado de los actos de fiestas“.