Vilafamés obri la piscina fins al setembre: aquestes són les tarifes

Les instal·lacions de la piscina municipal de Vilafamés obriran el pròxim dissabte 15 de juny. El municipi de la Plana Alta inicia la temporada estival amb l'obertura d'aquest servei essencial durant les vacances de xiquets, xiquetes i veïnat en general. Les portes romandran obertes fins a l'1 de setembre, en horari d'11h a 15h i de 16h a 20h de dilluns a diumenge. Una opció d'oci i esport a l'abast de veïns, veïnes i visitants.

Es podrà accedir amb tres tarifes, amb preus reduïts per a xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys. Pel que fa a l'entrada diària, l'adulta valdrà 3 euros i la infantil 1'50 euros. Els abonaments per a 10 dies estan valorats en 25 euros per a adults i 12'5 euros per als més menuts; mentre que el passe per a tot l'estiu serà de 40 euros i 20 euros respectivament. El pagament s'efectuarà directament a la cantina de les instal·lacions.