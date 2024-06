Burriana inicia un estudi sobre la necessitat d'un pàrquing subterrani en el centre de la ciutat

L'Ajuntament de Burriana ha iniciat un estudi poblacional sobre la necessitat de construir un pàrquing subterrani en el centre de la ciutat. L'equip de Govern té com a anhel, la construcció d'una “gran plaça” que unisca El Pla i la Plaça Major del centre històric de la localitat. Un espai present en altres municipis de voltant, però amb el qual la capital de la Plana Baixa no compta fins al moment. Aquest gran espai, al servei dels ciutadans, serviria com a punt de reunió i referència de la societat burrianenca.

Estudi sobre viabilitat de pàrquing subterrani

Per això, una empresa experta en la realització d'estudis i enquestes poblacionals combinarà durant les pròximes setmanes treballs en la localitat de manera simultània a través de les ferramentes digitals i preguntes a peu de carrer. Així, juntament amb un treball previ de segmentació de la població, interessada en futures places d'aparcament en el centre, i tenint en compte paràmetres com el lloc de residència i propietat de vehicles, obtindrà la informació necessària abans de prendre cap decisió.

Ampliació de places d'estacionament

La futura gran plaça ciutadana, unida a altres conversions en zona de vianants realitzades durant els últims anys a Burriana, està provocant una alta densitat de vehicles a la ciutat durant episodis puntuals i zones específiques de la localitat. Així, dins del Pla estratègic de mobilitat a la ciutat, es contempla la construcció del pàrquing subterrani que cobrisca el mateix nombre de places d'aparcament que hi ha ara disponibles per a residents i visitants en la zona del Pla.

Cal recordar que l'objectiu del pla estratègic de mobilitat és augmentar substancialment els espais reservats per a estacionar vehicles en la via pública, tant a la ciutat com en lazona marítima. Per a això, també s'estan mantenint reunions amb els propietaris de solars en desús amb l'objectiu de posar-los a la disposició de la ciutadania. Concretament ja s'està actuant, i s'actuarà en els pròxims mesos, sobre diversos solars urbans per a condicionar-los com a aparcaments, on s'ha aconseguit arribar a acords en benefici de l'interés general amb els propietaris.

L'objectiu és ampliar les places de pàrquing en el municipi a la disposició de veïns i turistes, i ja s'han fet els primers passos creant al voltant de 70 noves places d'aparcament en la zona del Grau així com un solar amb les primeres places entre l'Avinguda del Mediterrani, carrer Oliveres i l'Escullera de Ponent amb motiu de l'augment de l'afluència els dies de Setmana Santa.

“Volem una ciutat amable, on les persones siguen les vertaderes protagonistes, però hem d'oferir solucions als vehicles dels residents i turistes”, ha explicat l'Alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí. Per part seua, el regidor d'Urbanisme, Juan Canós ha valorat que “la construcció d'un pàrquing subterrani té un alt cost per a les arques públiques” i com a equip de Govern que “escolta els seus ciutadans, seran els burrianencs els qui decidisquen i condicionaran la remodelació del centre de Burriana. En qualsevol cas, l'accés al centre per als veïns estarà garantit”, ha detallat.