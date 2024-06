Vilafamés commemora el mes de l'Orgull

A Vilafamés es commemora i celebra el mes de l'Orgull LGTBIQ+. Un mes de juny on, com defensa l'alcaldessa Ana Andrada, "reivindiquem i emparem que cadascú puga viure en plena llibertat, amb garanties per expressar-nos i ser com vulguem. L'Orgull és un crit de llibertat al qual des de Vilafamés ens sumem per deixar enrere violència i pors i construir un futur amb igualtat i respecte cap a totes les orientacions sexuals i identitats de gènere".

En la façana de l'Ajuntament de Vilafamés s'ha penjat una bandera per recordar aquest mes. D'igual manera, a la plaça de l'Ajuntament s'ha col·locat un banc amb els colors de la bandera LGBTQIA+, representació del compromís de Vilafamés.

Ana Andrada amb el banc pintat de Vilafamés. / Mediterráneo

Per un altre costat, l'associació local Fem Orgull organitza, amb el suport consistorial, la I Festa de l'Orgull de la història del municipi. Serà el divendres 21 a la plaça Germanes Mas a partir de les 21.15h, quan es convoca a veïnat i visitants a gaudir d'un sopar de pa i porta. A les 22.30h es celebrarà el show drag de Kar-La Brutal, qui oficiarà un bingo musical com a prèvia a la disco-mòbil que tancarà la programació.