Cabanes celebra l'habitual passeig en barca de les festes de Sant Pere

La Ribera de Cabanes retrà honors al seu patró un any més. Les Festes de Sant Pere es celebraran en el nucli costaner del divendres 28 de juny fins al diumenge 7 de juliol, amb una programació marcada pels actes tradicionals en honor al Sant i pels actes culturals i festius emmarcats en una setmana d'agermanament i diversió per a tot el poble de Cabanes. L'acte central de la festivitat es celebrarà, tal com és habitual, el dia 29: el veïnat mudat amb el tradicional vestit de mariners passejarà a Sant Pere en barca per la mar, per a després oficiar una missa. Una cerimònia clau per a entendre la festivitat de La Ribera de Cabanes.

Programació festiva

L'agenda preparada començarà el divendres 28 amb la inauguració de l'exposició pictòrica "Flores encerradas" de l'artista local Miguel Angel Manchego i l'entrega d'una medalla d'honor per a l'home i la dona més major del poble. Després, la tradició s'obri pas amb el Grup de Danses de Cabanes i el d'Orpesa, que protagonitzaran una especial actuació, amb vi d'honor per als presents a continuació. La nit continuarà amb orquestra i disco-mòbil. El diumenge, després dels actes tradicionals del dissabte, se celebrarà la festa de les Paelles, un dels actes festius més importants durant la festivitat.

El programa de Sant Pere a La Ribera de Cabanes. / Concha Marcos

La setmana de festes estarà marcada pels actes taurins, amb diversitat d'actes en què els bous feréstecs, les embolades i les corregudes de bous i vaques seran principals. El primer dia de bous serà el dimarts, amb la muntada de cadafals programada per al dilluns al matí. De dimarts a diumenge es succeiran tots els espectacles taurins, amb la participació de les tres ramaderies locals: Germán Vidal, Bous La Ribera i Miguel Parejo.

Activitats en família

Durant la setmana, la programació té en compte la pluralitat de gustos i preferències del veïnat i visitants. Per això, per a xiquets i xiquetes es preparen diferents activitats i tallers infantils durant tota la setmana, com parc aquàtic el dilluns o una entrada infantil de bous de carretó. Els actes musicals, com és habitual en la festivitat de Sant Pere, tindran repercussió per la gran quantitat de concerts en directe: grups com Sarao, Five, Trevol, Twin's o els espectacles de la disco-mòbil The End faran ballar als assistents a La Ribera.

Les festes de Sant Pere de la Ribera de Cabanes han sigut organitzades per l'Ajuntament de Cabanes, en estreta col·laboració amb associacions locals i veïnat per preparar tots els actes que faran començar l'estiu amb germanor i diversió durant 10 dies. La traca final, en diumenge 7, marcarà el punt final a la festivitat marina.