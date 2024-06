Cabanes entregarà premis en metàl·lic al millor alumnat d'ESO i Batxillerat

L'Ajuntament de Cabanes ha aprovat la convocatòria de premis al rendiment acadèmic per a l'alumnat que haja finalitzat en 2024 els seus estudis d'ESO i Batxillerat. La finalitat d'estos reconeixements passa per recompensar l'esforç de l'alumnat que destaca pels seus resultats acadèmics, així com estimular l'esforç i la perseverança durant els seus estudis i que això supose una motivació per a continuar la seua formació en nivells superiors.

D'esta manera, podrà presentar la seua sol·licitud l'alumnat que haja finalitzat en 2024 el segon curs de Batxillerat o el quart curs d'ESO en qualsevol institut públic, privat o concertat i que haja obtingut com a nota mitjana un mínim de 8,5. Tots els sol·licitants han d'estar empadronats a Cabanes almenys des de fa dos anys.

Els premis són 700 euros per a les millors notes de segon de Batxillerat i 500 euros per a les segones millors notes en este curs. En el cas de quart d'ESO, l'Ajuntament reconeixerà amb 500 euros al millor estudiant i amb 300 euros al segon millor puntuat. El termini de presentació de sol·licituds ja està obert i finalitzarà el 30 de setembre.

Les famílies interessades han de registrar la documentació en el consistori o a través de la pàgina web amb fotocòpia del DNI de l'estudiant i de la seua mare, pare o tutor legal, així com el certificat de notes de l'últim curs firmat pel centre educatiu.