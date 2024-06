Vistabella avança fases per a digitalitzar el cicle de l'aigua al nucli urbà

L'Ajuntament de Vistabella del Maestrat ha dissenyat un projecte amb el qual es digitalitzarà tot el cicle integral de l'aigua en el municipi. Un monitoratge exhaustiu per determinar clarament els litres d'aigua que es consumeixen en la localitat de l'Alt Maestrat. El consistori continua avançant fases per fer realitat aquest projecte: el plenari ha aprovat els plecs de licitació que renovaran i digitalitzaran tots els comptadors d'aigua instal·lats en el nucli urbà.

Els comptadors disposen d'un sistema de lectura automàtica i autodetecció de fugues. A Vistabella del Maestrat, la gestió de l'aigua és 100% municipal: "Estem immersos en sequeres any rere any. És necessari tindre cura del que tenim i garantir un accés de qualitat a l'aigua per al consum humà, però també ramader i agrícola. Perseguim millorar la qualitat del subministrament i, a banda, solucionar ràpidament els problemes que es puguen derivar amb tasques de reparació àgils", ha explicat l'alcalde de Vistabella del Maestrat, Jordi Alcon.

L'Ajuntament de Vistabella del Maestrat, per dur endavant l'ambiciós projecte, compta amb una ajuda per valor de 292.019, 34 euros procedent de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, integrada dins dels plans PERTE estatals.