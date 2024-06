Embellecen 'les casetes' de Nules con iluminación nocturna para que no sean 'invisibles'

Visibilizar para que no sean invisibles. No es una reiteración ni una redundancia, sino una reivindicación más en manos de la asociación de vecinos Virgen del Carmen, que integra a los propietarios de las populares casetes de la playa de Nules.

La propuesta ha sido iluminar la primera línea de playa, pero no de cualquier manera.

El modelo escogido es respetuoso con el entorno y sostenible. Se ha consensuado la instalación de puntos de luz alimentados con energía solar que iluminan de manera indirecta y homogénea las fachadas, sin provocar contaminación lumínica en un entorno que se distingue precisamente por mantener sus características naturales, al no tener alumbrado público y estar sin urbanizar.

A la propuesta se ha sumado la asociación Platges de Nules, que ha hecho un llamamiento a todos los propietarios «para facilitarles la forma de sumarse al proyecto». Esta entidad incide en que la iniciativa contribuye a embellecer «el núcleo histórico litoral de Nules» y además, le ofrece el «reconocimiento que merece».

Las casas tradicionales de la localidad iluminadas. / Mònica Mira

De forma paralela a todas las acciones reivindicativas que siguen llevándose a cabo para exigir la protección de la costa, la sociedad civil no deja de desarrollar nuevas ideas que persiguen sumar apoyos para proteger el patrimonio histórico del municipio, representado en este caso por les casetes sobre las que, a día de hoy, se mantiene la amenaza de derribo que Costas no descarta. Frente a esa postura, Nules también se mantiene firme en la defensa de su identidad. Su playa, sin les casetes, no se entendería.