Vinaròs estrena oficina d’atenció veïnal després d’invertir 500.000 €

Vinaròs ha obert aquest passat dilluns la nova oficina d’informació i atenció ciutadana (OIAC) en un local més gran, que compta també amb el servei del Prop. L’entrada per al públic està situada en la plaça de Riu Quart, amb accés des d’aquesta plaça i també des del carrer dels Jutges. Es tracta de dos locals diàfans amb una superfície total de 290 m², el doble que l’anterior, el que permet oferir una millor atenció als veïns, que podran esperar a ser atesos dins de l’edifici.

La inversió total en aquest projecte és de 512.000 euros, ja que en primer lloc l’Ajuntament va adquirir l’immoble per 242.000 euros (encara que aquest import va poder ser inclòs dins de l’estratègia Edusi) i, després, van haver de destinar altres 272.000 per a reformar-lo, adequar-lo i posar-lo en marxa amb l’adquisició del mobiliari (dels quals 100.00 també són finançats a través de l’Edusi).

En aquest nou entorn es dispon d’aparcament públic en superfície a poca distància (es troba situat al Camí Fondo), així com part de l’estacionament subterrani de Riu Quart amb places que són de titularitat municipal. D’aquesta manera, en cas de necessitat, es podria utilitzar com a pàrquing públic.

El portaveu del PSPV-PSOE i exalcalde, Guillem Alsina, ha atés aquest dilluns als mitjans davant les portes de l’OIAC per a atribuir-se el mèrit de l’obertura de la nova oficina, ja que ha recordat que va ser l’anterior equip de govern (socialistes i Compromís) el que ha impulsat el canvi i la inversió en aquest nou local i no adquirir la part de l’antiga OIAC que estava annexa a l’edifici de l’ajuntament, «perquè no reunia les condiciones mínimes per a oferir una bona atenció ciutadana», ha comentat.