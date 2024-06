Almassora festeja Sant Joan amb pa i portes, correfocs i música

Almassora, fidel a les seues tradicions, es prepara ja per a viure la festivitat de Sant Joan, tant en el nucli urbà, en concret, en la plaça Botànic Calduch, com a la platja, en la zona del Roser de la Mar. Sopars de germanor, correfocs, l'encesa de la foguera i una entretinguda música no faltaran en cap de les dues cites.

La programació

La programació arrancarà el dissabte 22 amb el pa i porta de Botànic Calduch, a les 21.00 hores, mentre que, a les 23.00 hores, hi haurà correfoc i, a continuació, el tradicional encés de la foguera, com a símbol purificador que dona la benvinguda al solstici d'estiu. A les 00.30 hores, hi haurà discomòbil a càrrec de Tic-Tac Animacions.

La Nit de Sant Joan les celebracions es traslladen a la platja, al Roser de la Mar, on, a les 21.00 hores, hi haurà pa i porta i, a les 23.00 hores, el correfoc il•luminarà esta màgica nit d'estiu amb l'encesa de la foguera, seguint el ritual del foc. A les 00.30 hores, la diversió vindrà de la mà de DJ Nuc.

El concejal de Fiestas, Arturo Soler, en la presentació de la Nit màgica de Sant Joan. / Mediterráneo

Assistència al sopar de Sant Joan

Les persones interessades a acudir al sopar del dia de Sant Joan poden inscriure's fins a este pròxim dijous en l’Associació Mos Quedem, l’Associació Pla de la Torre, l'Associació de Veïns Platja d'Almassora o a través de correu electrònic [j.l.f.almas@gmail.com].

El regidor de Festes, Arturo Soler, ha animat als almassorins a gaudir de la màgica Nit de Sant Joan en un ambient de germanor per a donar-li la benvinguda a l'estiu “tots junts, seguint una de les tradicions més arrelades de la nostra zona”. Soler ha agraït a la Junta Local de Festes el treball fet en l'organització d'estes celebracions.