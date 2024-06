Benicarló prepara la segona edició de la Mostra d’Arts Inclusives MIRA’M

L’alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, ha presentat la segona edició de Mostra d’Arts Inclusives MIRA’M, una aposta cultural i social per visibilitzar el treball que es realitza amb les persones amb discapacitat a través de la creació artística.

La mostra, organitzada per les regidories de Cultura i Serveis Socials, exhibirà espectacles musicals i teatrals interpretats per persones amb discapacitat amb l’objectiu de «promocionar la igualtat i la inclusió, i fomentar el talent divers», ha explicat l’alcalde, responsable també de l’Àrea de Serveis Socials i Polítiques Inclusives.

Juanma Cerdá ha remarcat que «aquest tipus d’iniciatives són una aposta molt clara per la igualtat d’oportunitats» i ha assenyalat que «aquests festivals inclusius demostren que la discapacitat no és una barrera per a la creativitat, sinó que enriqueixen el panorama cultural amb noves perspectives i sensibilitats».

Pel que fa a la programació, enguany hi haurà dansa, batucada, circ i moltes altres propostes a càrrec d’entitats com Afanies, Els Fenòmens, Afare, Acemyf, Ateneu Maestrat, l’escola d’arts escèniques Guirigall o la companyia Los Barlou.

El tècnic de Cultura, Rafa Sánchez, ha anunciat que «enguany, a més dels diferents espectacles, cada entitat disposarà d’un espai específic per a informar de les activitats que du a terme amb l’objectiu que la gent puga preguntar i conéixer millor el treball que realitzen». Sánchez ha fet una crida a la participació de tota la ciutadania en aquest festival i ha apostat perquè «aquesta mostra s’integre de manera definitiva en la programació cultural anual de Benicarló com una cita més del calendari d’arts escèniques».