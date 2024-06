Càlig obrirà el dissabte la nova temporada de bany

L’Ajuntament de Càlig inaugurarà la nova temporada d’estiu aquest dissabte 22 de juny amb l’obertura de la piscina municipal. L’horari serà des de les 10:00h fins les 20:00h de dilluns a diumenge i la temporada s’allargarà fins a l’1 de setembre. Cal destacar que les instal·lacions compten amb gespa artificial i zones amb ombra per fer un espai el més agradable possible, a més de fàcil accessibilitat, amb cadira amfíbia, per a les persones amb mobilitat reduïda que vulguen prendre el bany.

D’altra banda, durant el mes de juliol s’oferiran activitats com Aquagym i classes per aprendre a nadar.

L’alcaldessa, Ernestina Borràs, ha indicat que “la piscina municipal és un dels serveis més utilitzats durant l’estiu i cada temporada des de l’Ajuntament destinem importants recursos per a garantir el bon estat de les instal·lacions”. En aquest sentit, agraïa la tasca dels operaris de la Brigada Municipal que en les darreres setmanes han treballat en el manteniment i reparació de la piscina municipal. Així mateix, assenyalava que s’ha fet la contractació de dos conserges per al control i neteja de les instal·lacions, a més de tres socorristes per oferir un servei de qualitat a les centenars de persones que aquest estiu es refrescaran a la piscina municipal.

Pel que fa a l’accés, es pot accedir amb entrada individual o amb els abonaments mensuals o per a tota la temporada que es poden aconseguir al poliesportiu municipal.