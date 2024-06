El Centre de Dia de Morella augmenta els seus recursos en més d’un 30% per a este 2024 amb el Contracte Programa

L’alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, la regidora de serveis socials, Ana Belén Soro, i l’equip de govern al complet, acompanyats dels regidors del Partit Popular, van mantindre una reunió amb la directora general d’Infraestructures Sociosanitàries, Maria Àngels Ramón-Llin. En esta es va abordar la situació actual i el futur del Centre de Dia i la residència San Juan Bautista. Així, el principal acord extret d’este encontre va ser l’adhesió del consistori al nou Programa Contracte, amb el qual augmenten els recursos del Centre de Dia. El nou finançament serà de 307.663,84 euros per a este 2024 i augmenta un 31,67% respecte a l’any 2023 quan era de 233.662 euros.

A més d’este acord, també van parlar d’altres aspectes del Centre de Dia. Un dels principals fou les obres d’ampliació del centre, on la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge es va comprometre a finalitzar, ja que pròximament es procedirà a la seua licitació per part de la Generalitat Valenciana. També la negociació sobre l’oferta de les noves places, així com un canvi en la gestió perquè no siga deficitari, ja que actualment l’Ajuntament de Morella inverteix 46.000 euros a l’any perquè continue funcionant. Soro, ha explicat que “la competència de gestió de centres com este no és municipal i té un cost molt elevat per a l’Ajuntament de Morella, de manera que estem treballant per ajustar els costos i que estos es puguen finançar amb l’assignació que té conselleria per al centre”. També ha comentat que “en els pròxims mesos vorem els canvis en l’ampliació del Centre de Dia i donar servei a més gent, ja que esta ha sigut una preocupació que hem abordat des del primer dia amb la conselleria de la mà del regidor Jesús Lecha”.

Pel que fa a la residència San Juan Bautista, el municipi demana que continue en les millors condicions. Durant la reunió es va traslladar als representants locals el treball amb la direcció del centre i tindre un conveni que permeta donar el servei de la millor manera possible “ja que és l’únic centre de la comunitat que funciona d’esta manera amb un acord especial” ha destacat la regidora. Soro també ha fet referència als fons que rep la residència insistint que “es puga firmar quan abans el conveni perquè puguen cobrar prompte, ja que alguns anys s’ha demorat el pagament de la totalitat més d’un any”.