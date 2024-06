Els xiquets i xiquetes de Betxí trien el nou joc del pressupost infantil

L'Ajuntament de Betxí ha acollit este matí la sessió plenària infantil que ha decidit el nou joc que se situarà en la plaça al costat del Calvari del municipi. L'alcaldessa, Carla Nebot, ha presidit el ple infantil en el qual els representants de les catorze classes del CEIP Cervantes-Dualde han debatut i votat quin és el joc triat per a enguany.

“Des del 2013 que es va iniciar el pressupost infantil a Betxí, ha servit per a millorar els parcs i jardins del municipi per a l'oci de les xiquetes i xiquets de Betxí, i volem continuar amb este projecte per oferir nous jocs i modernitzar els parcs”, ha explicat Nebot.

Projecte del nou parc "Pentàgon". / Mediterráneo

Els xiquets i xiquetes de Betxí han decidit que el parc “Pentàgon” serà una realitat enguany amb 12 vots, per davant de la Girafa, amb un vot, i el Castell, amb un vot. El nou parc se situarà al parc situat al costat del Calvari, darrere de l’EPA.

“L'experiència dels més xicotets és positiva, ja que s'impliquen en el que els interessa, coneixen la responsabilitat de votar i el significat de participar en democràcia”, ha apuntat la primera edil. El projecte del parc infantil compta amb una inversió de 20.000 euros, i a partir de la votació dels xiquets i xiquetes de Betxí, es procedirà a realitzar els tràmits pertinents per a fer-ho realitat.

A més del ple i la votació, els participants en el projecte han conegut també el funcionament del consistori, les dependències, el ple, i com es tramitarà tot perquè es construïsca el nou parc.

La sessió plenària infantil. / Mediterráneo

Des del 2013

Betxí va ser dels primers municipis a realitzar esta iniciativa i instaurar el Pressupost Infantil Municipal, que el va presentar per primera vegada en 2013. “Volem continuar amb este projecte que, a més d'augmentar l'oferta d'oci infantil en el municipi, el més important és que són els propis usuaris els que trien el que volen”, ha finalitzat Nebot.