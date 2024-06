Les Alqueries dona llum verda a la reforma de la plaça Espanya

El ple de l'Ajuntament de les Alqueries ha donat llum verda aquest dijous a la reforma integral de la plaça d'Espanya amb una inversió pròxima de 300.000€. L'alcalde, Antonio Gil, ha explicat que “és una aposta important per a crear un espai sociocultural en el municipi, que millorarà la seua imatge, sobretot, arran d'una demanda dels veïns i les veïnes”.

Els treballs consistiran en l'asfaltat de tota la plaça Espanya, el canvi d'ubicació dels torils, amb el qual “es millorarà la imatge de la plaça, ja que es realitzarà una obra perquè queden integrats en l'espai”, ha apuntat Gil, a més de comptar amb un edifici d'interés sociocultural per al municipi. Les obres arrancaran en breu i estan previstes que finalitzen a mitjan setembre.

Inversió municipal i de la Diputació

La inversió rondarà els 300.000 euros i s'ha adjudicat a Becsa. “Més de la meitat del pressupost arriba de la Diputació de Castelló a través d'un conveni singular, el més alt de la província, i l'altra part és una inversió municipal”, ha apuntat el primer edil.

D'altra banda, el ple ha aprovat el nou contracte de servei de conservació i manteniment de parcs i jardins de tot el municipi per 101.882 euros. Gil ha assegurat que “amb aquest contracte tenim una seguretat dels costos anuals i el nostre municipi tindrà un servei tot l'any per a mantindre els nostres parcs i jardins en perfecte estat”.

Finalment, el ple també va servir per a aprovar una modificació de crèdit de 70.000 euros, que “es destinaren íntegrament a l'adquisició de més de 300 contenidors per a la recollida de fem, la qual cosa suposarà un estalvi de més de la meitat, després de no implantar l'anterior sistema de recollides porta a porta”, ha finalitzat l'alcalde.