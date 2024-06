Un pueblo de Castellón pide una depuradora para no verter agua al barranco

Benafer, ubicado en el Alto Palancia, da un paso significativo hacia su revitalización tras recuperar un servicio esencial como la farmacia. La alcaldesa, Sara Navarro, en una entrevista en el programa La Panderola, de Medi TV, la televisión de Mediterráneo, hizo un llamamiento para atraer nuevos residentes al pueblo, que cuenta con 160 habitantes: «Que la gente se anime a vivir en el pueblo porque tenemos todos los servicios básicos».

Servicios a la población

Con la reciente reactivación del botiquín, Benafer ofrece a sus habitantes servicios como médico, tienda, bar, autobús, colegio y una estación de tren cercana.

Sin embargo, la lucha por mejorar la calidad de vida y atraer más residentes no se detiene ahí. Navarro subrayó la necesidad urgente de instalar una depuradora, especialmente en el contexto de la sequía que afecta a España, y en particular al mar Mediterráneo. Actualmente, vierten sus aguas residuales en un barranco, pero con una depuradora podrían «disponer de agua limpia y, en caso de sequía -aunque por el momento no sufren tanto esta problemática como otros municipios- utilizar el agua de la depuradora para regar».

Tuberías de agua potable

Además, llevan a cabo la rehabilitación del edificio de las antiguas escuelas para convertirlo en un espacio educativo y de usos múltiples. Otro proyecto prioritario es la sustitución de las tuberías de agua potable de fibrocemento por PVC, más seguras y duraderas.

Navarro también anunció la renovación de tres viviendas para el alquiler, priorizando a las familias que decidan instalarse de manera permanente y se empadronen en el municipio. Con estas iniciativas, buscan combatir la despoblación y así revitalizar el pueblo.