La Vall d'Uixó aumenta los controles para poner coto a las cacas de perro en la calle

La Vall d’Uixó lanza una campaña de concienciación sobre la obligatoriedad de recoger los excrementos de las mascotas de la vía pública. A través de un proyecto creativo con elementos gráficos, se dirigen a las personas que tienen perros «porque la suciedad que dejan las cacas de perro es un problema común en toda la ciudad», explica el concejal de Sanidad y Bienestar Animal, Jorge García.

La iniciativa apela a la responsabilidad y el civismo para garantizar la convivencia entre personas y animales en la calle. El edil admite que es una de las quejas «en la que más coinciden las asociaciones vecinales», especialmente en lo que respecta a las cercanías de espacios verdes, caminos o accesos a rutas de montaña. En estas zonas, aunque sean de tierra o suelo vegetal, también es obligatorio recoger las heces de los canes.

Consciente de que las consecuencias de no hacerlo son la mala imagen y la suciedad en la vía pública, la exposición a enfermedades y las sanciones económicas, García anuncia que el Ayuntamiento va a aumentar los controles «para que las personas que no cumplan sean multadas por no cumplir n la ordenanza municipal».

Campaña de comunicación

El spot de esta campaña se emitirá en las televisiones locales y se publicará en las redes sociales, las cuñas en la radio local y habrá también imágenes en los mupis urbanos. Además se han realizado talleres en los colegios públicos “para hacer conscientes a los niños y niñas de la responsabilidad y las obligaciones que comporta tener un animal de compañía, a través de juegos y cuentos”. Algunos centros han instalado cartelería hecha por el propio alumnado pidiendo civismo.

En la Vall hay 3.500 perros censados, lo que equivale a casi un 10% de la población de la ciudad. Todas las personas que registran a su mascota en el Ayuntamiento reciben gratis una botella para limpiar los orines o un guardabolsas.