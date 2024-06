Emili Fonollosa recibe el Alè Vinarossenc 2024 en el día grande de las fiestas de Vinaròs

El maestro y periodista Josep Emili Fonollosa Antolí ha recibido este lunes en el día grande de las fiestas la distinción Alè Vinarossenc 2024, reconocimiento que otorga anualmente la Fundació Caixa Vinaròs a una persona o entidad por su trayectoria. El acto ha tenido lugar en el Auditorio Municipal Ayguals de Izco y contó con la actuación previa de Nacho Diago con el espectáculo "El misteriós cas de Houdini i l'habitació tancada".

Fonollosa ha recibido el galardón de manos de la presidenta de la Fundació, Josefa Gondomar, y de la dama de la entidad Rut Sebastià París.

Otra foto de la entrega del galardón, este lunes. / Javier Flores

El jurado, formado por representantes de la Fundació y de entidades de la población, la alcaldesa de la ciudad y el anterior Alè, ha destacado para otorgar esta distinción a Emili Fonollosa la creación en el año 1996 de la primera revista digital amateur comarcal, Vinaròs News, que lleva las noticias de Vinaròs cada día a todo el mundo y continúa siendo hoy en día un referente.

El galardonado inició su afición por el periodismo hace 40 años, prácticamente al mismo tiempo que comenzó su labor como docente y fue escribiendo una crónica para el “Setmanari Vinaròs”, El “Diariet”, del que es colaborador durante esas cuatro décadas. Esta primera crónica era sobre la inauguración del colegio “Manuel Foguet”, centro educativo que fue su primer destino profesional.

"Me empezó a coger un temblor de piernas..."

En su parlamento, ha destacado la importancia de esta distinción (que han recibido personajes ilustres como el músico Carles Santos o el científico Alfred Giner Sorolla, entre otros) señalando que "cuando me puse a repasar los primeros nombres de los anteriores Alè, me empezó a coger un temblor de piernas y pensé cómo podía estar yo cerrando un listado que iniciaron tan ilustres personajes".

También indicó que "lo que yo he hecho durante 40 años, escribiendo, fotografiando, grabando, narrando, publicando y colgando el día a día de Vinaròs lo hubiera hecho cualquier apasionado de su pueblo a quien le gustaran tanto como a mí los medios de comunicación y tuviera tantas facilidades y buenas compañías como he tenido". En este sentido, agradeció a su familia, colaboradores y compañeros de la prensa su apoyo para continuar poder haciendo el Vinaròs News, 27 años y medio después de su creación, que desde el principio no ha sido solo un referente para informarse sino también una inestimable fuente de consulta.

El Alè Vinarossenc 2024 ha trasladado también su afición periodística a su mundo profesional, emprendiendo iniciativas como diversas revistas escolares, como “Araboga” en los colegios de Canet y La Jana y “Xerinola”, en el colegio Assumpció de Vinaròs, además de una página escolar en el semanario citado, desde el CEIP M. Foguet, llamada “Llapis i Goma”, que fue premiada por los prestigiosos premios Baldiri i Reixac.

Por la mañana al mediodía, tras el pasacalle desde la calle Sant Joan hasta la iglesia, se celebró la misa solemne en honor al santo en la Arciprestal, llena de público y con la corte de honor de fiestas y autoridades municipales en las primeras filas. Por la tarde se celebró también el Holi Colours Festival en la carpa 'Viu VInaròs' y el festival de fin de curso de Gentsana y de la Academia Esplai.

El cercavila y la misa de Sant Joan en Vinaròs. / Javier Flores