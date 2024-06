Los vecinos de un pueblo costero de Castellón frustran una okupación

La colaboración ciudadana ha sido fundamental, una vez más, para frustrar lo que, presuntamente, pretendía ser un intento de okupación en un piso del Grao de Moncofa. La alerta vecinal activó a la Policía Local, que consiguió sacar de la vivienda a un individuo poco después de su incursión ilegal.

Los hechos, como han confirmado a Mediterráneo desde el Ayuntamiento, se produjeron hace una semana. Vecinos del municipio, a plena luz del día, comprobaron como un varón se colocaba en un apartamento de un edificio de viviendas a través de la ventana. De inmediato alertaron a la Policía Local, que se personó en el lugar indicado para abortar lo que, a todas luces, parecía una okupación.

El alcalde de la localidad, Wences Alós, detalla que cuando los agentes municipales llegaron, «pillaron a un joven dentro de la vivienda». Lograron que saliera y fue identificado. Comprobaron que «no tenía ninguna causa pendiente» e iniciaron las diligencias para denunciarlo «por una infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015». Al tratarse de una tentativa y, a priori, no poder probarse que su intención fuera apropiarse de una casa ajena, el delito es leve «y difícilmente tendrá recorrido penal». Sí que habrá, sin embargo, consecuencias administrativas.

Según expone Alós, «no se le detuvo y solo se le identificó por el hecho de no tener causas pendientes y porque tiene un domicilio conocido». Sí que se expone al pago de una multa de hasta 800 euros. La tramitación del asunto se ha trasladado a la Subdelegación del Gobierno y «si no paga la multa, Hacienda se la reclamará».

Preocupación vecinal

Vecinos de la zona consultados por este periódico aseguran que «no es la primera vez que pasa ni será la última». Que pillaran in fraganti al supuesto okupa no fue casualidad, ya que la ciudadanía está en alerta porque los casos no son aislados.

Así lo reconoce también el alcalde, quien recuerda que desde el Ayuntamiento «hemos denunciado muchas veces que la legislación es demasiado permisiva con este tipo de delitos», porque las okupaciones se realizan la mayoría de las veces impunemente y vulnerando los derechos de los propietarios y del resto de ciudadanos.

Remarca que en más de ocasión, en el pleno, se han solicitado peticiones para la modificación de la ley, porque «en algunas poblaciones como Moncofa, el problema de la okupación ilegal es muy serio». Precisa incluso que las incidencias de este tipo en su municipio son «abundantes» y es por lo que insiste en la necesidad de «aprobar una ley antiokupación».

Ni el Ayuntamiento ni los vecinos han querido precisar dónde se produjo la entrada ilegal, para no poner en aviso a otras personas que aspiren a tener más suerte.