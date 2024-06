L’Aplec de Penyagolosa comença la festa amb Auxili y Prozak Soup: mira la programació

Vistabella arranca la temporada d’estiu de festivals amb la sisena edició de l’Aplec de Penyagolosa, que se celebrarà entre el divendres 28 i el diumenge 30 de juny. Activitats infantils, xarrades, exposicions, rutes i tallers completaran el cartell musical.

L’Aplec arrancarà divendres de vesprada, amb la presentació i projecció del documental “Els últims masovers”, la qual comptarà amb la presència dels seus directors, Jaume Gil i Nacho Gimeno, i amb alguns dels protagonistes. Eixa mateixa vesprada s’obrirà la barra i s’inaugurarà l’exposició “400 anys de pedrís”, feta per a commemorar la construcció de l’església. Més tard, tindrà lloc l’acte inaugural del VI Aplec de Penyagolosa, un espectacle de música i foc on la tradició i la reivindicació aniran juntes.

A la nit arribarà el torn dels primers concerts al recinte de les Eres de Troia, amb les actuacions de Pep de la Tona, Auxili, La Kinky Band i Prozak Soup. A més, als descansos i en finalitzar, actuarà la Dj Nonai Sound.

El dissabte començarà amb un passeig interpretatiu de la pedra seca, organitzat pel Parc Natural de Penyagolosa, que consistirà en una ruta circular de quatre quilòmetres i dificultat fàcil, amb poc de desnivell. Després, el CRA de Penyagolosa i Tuku-trà seran els encarregats de fer tallers infantils de batucada, pintacares i jocs tradicionals. A la vegada, tindrà lloc una fira d’entitats i a migdia actuarà la Muixeranga dels Ports. Més tard, de nou la música serà la protagonista, amb un vermut i bingo musicals i, finalment, una cercavila amb la batucada infantil tancarà els actes del matí.

L'últim dia de l'Aplec

La vesprada s’iniciarà amb la xarrada titulada “Emergència lingüística: el meu fill no parla valencià. Consells”, a càrrec d’Antoni Royo, de la Plataforma per la Llengua. Seguidament, els més menuts podran xalar amb el concert de Trobadorets i, els més grans, amb els d’Èu! i Pimienta Molida.

Ja a la nit, la música continuarà amb les actuacions al recinte de concerts de Maluks, Zetak, Jazzwoman i Essència. Novament, als descansos i en finalitzar es comptarà amb la presència de la Dj Nonai Sound.

L’últim dia, diumenge, comptarà al matí amb l’actuació del canta cançons Dani Miquel, que farà cantar i ballar als menuts de la casa, mentre els majors podran aprendre a ballar jotes o a tocar les canyetes i postisses, en uns tallers que comptaran amb la participació de la Rondalla de Vistabella i el Grup de Danses Font d’Aixart de l’Alcora. La xarrada “Palestina: passat i present”, a càrrec d’Asier Merino, i la posterior concentració, lectura de manifest i minut de silenci per les víctimes tancaran els actes no musicals de l’Aplec. En este acte col·laboraran BDS i Endavant.

Música, la protagonista

A partir d’ací i fins al final del dia la música serà, una vegada més, la protagonista. A migdia hi haurà un altre vermut musical, esta vegada amenitzat amb el grup Cançons d’Artiga i, a la vesprada, tindrà lloc un bureo amb les Rondalles de Penyagolosa. Per a rematar els tres dies de festa, hi haurà el gran concert de Pep Gimeno “Botifarra”, i els que encara tinguen ganes de més, podran ballar amb la música de Dj’s locals.

S’espera una gran assistència de públic i, per això, l’organització també habilitarà un menjador on se serviran entrepans, olla de cigrons, paelles i plats vegans com cous cous, ensalada de pasta o falàfels. A més, s’ha habilitat una zona d’acampada estàndard, una altra familiar, i una àrea per a caravanes, autocaravanes i càmpers. Trobareu tota la informació d’horaris i espais a les xarxes socials de l’Aplec de Penyagolosa o al web del festival.