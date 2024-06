La cultura i el comerç prenen el carrer del 12 al 19 de juliol en ‘Benicarló en Vetla’

Baix el paraigua de la marca ‘Benicarló en Vetla’, del 12 al 19 de juliol Benicarló viurà una setmana intensa i plena d’activitats per a tots els gustos i edats que començaran amb la Nit del Comerç, el 12 de juliol, continuaran, el dissabte 13, amb la tradicional Nit en Vetla, i finalitzaran amb el cicle de concerts Polièdric, que s’allargarà del 15 al 19 de juliol.

Així ho han anunciat els regidors d’Arts Escèniques, Carlos Delshorts, i de Comerç, Sonia Foix, que han destacat que «aquesta proposta conjunta suposarà importants beneficis per a Benicarló, tant a nivell comercial com cultural» i han assegurat que «contribuirà a crear un ambient dinàmic, vibrant i atractiu tant per als veïns com per als visitants».

La programació començarà divendres 12 de juliol amb la Nit del Comerç, amb descomptes i ofertes especials en més de 40 establiments de Benicarló. La jornada començarà a les 20.00 hores i finalitzarà a les 24.00 hores i comptarà amb la participació de la Unió de Comerços, l’associació Restauració Benicarló i el Mercat, a més d’altres entitats locals que col·laboraran en la dinamització comercial de la jornada.

Programació infantil i familiar

Els carrers estaran ambientats amb música en directe i activitats infantils que contribuiran a promocionar les ofertes dels establiments.

L’endemà dissabte, 13 de juliol, serà el torn de la Nit en Vetla, que arribarà ja a la 12a edició. Enguany, la nit més màgica de l’any oferirà sis espectacles de teatre de carrer amb propostes de primer nivell de teatre itinerant, música i circ. Els espectacles es repartiran entre el centre de la ciutat, el claustre del Mucbe, els Jardins del Mucbe, la façana de l’Ajuntament o la plaça de Sant Bartomeu.

I la tercera de les propostes, el cicle de música Polièdric, arribarà del 15 al 19 de juliol amb cinc concerts de músiques de tots els estils: des del rock del Da Capo String Quartet fins a la música electrònica de Sense, la música tradicional mediterrània d’Orígens o un tribut a David Bowie a càrrec de David Amills i Jaume Vilaseca.

L’última actuació anirà a càrrec de l’Associació Musical Ciutat de Benicarló, que oferirà el tradicional concert de música de cinema.

A més, durant tota la setmana, el centre de Benicarló i els edificis més emblemàtics estaran decorats amb una il·luminació especial. I els dies 12 i 13 de juliol, el espais museístics obriran en horari especial: el Mucbe (de 17.00 a 22.00 hores), l’Edifici Gòtic (de 19.00 a 22.00 hores), la Casa Santa Càndida (de 19.00 a 22.00 hores) i l’Antiga Presó (de 19.00 a 22.00 hores).