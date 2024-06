La localitat de Cervera del Maestre es prepara per acollir la desena edició de la Trobada de Dracs i Bèsties de Foc, un dels esdeveniments culturals més emblemàtics de la nostra comarca. La trobada tindrà lloc els dies 6 i 7 de juliol, i promet ser una celebració espectacular plena de màgia, tradició i foc.

L'esdeveniment comptarà amb la participació de diverses colles de diables i bèsties de foc provinents d'arreu del territori, que desfilaran pels carrers del poble oferint impressionants espectacles pirotècnics. Aquesta trobada és una oportunitat única per gaudir de la riquesa del nostre patrimoni cultural i de la passió que desperten aquestes figures mitològiques entre grans i petits.

A més dels actes centrals, hi haurà activitats paral·leles per a tots els públics, com tallers participatius experiencials, exhibicions gastronòmiques, i un mercat artesanal amb productes locals i de gastronomía. La trobada culminarà amb un gran correfoc que recorrerà els principals carrers del municipi, creant un ambient inoblidable per a tots els assistents.

En una edició tant especial com aquest 10 aniversari contarem amb l'assistència de 8 dracs, 5 colles de dimonis, 3 grups de percussió, 2 bandes de música i molt més espectacle.