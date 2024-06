Alcalà torna a liderar el reciclatge de vidre

Les dades de la recollida separada de vidre 2023 mostren de nou el compromís d'Alcalà amb el reciclatge, en aquest cas el reciclatge de vidre. Segons les dades oficials d’Ecovidrio, Alcalà ha tornat a ser en 2023 el municipi costaner del nord de la província de Castelló amb una major recollida separada en origen de vidre, d'entre els grans municipis del consorci de residus C1.

Ja va ostentar aquest lloc en 2022, així com en altres anualitats anteriors. En total, es van enviar a reciclatge des d'Alcalà un total de 273.146,00 Kg de vidre, sent una ràtio de 38,15 Kg(habitant per any), per damunt de la resta de municipis de costa del Consorci Castelló Nord, Orpesa, Cabanes, Torreblanca, Peníscola, Benicarló i Vinaròs.

La ràtio 2023 de recollida separada, és superior a la dada de 2021 i lleugerament inferior a la dada de 2022, encara que totes les dades globals de 2023 s'han vist afectats per la reducció en la generació de residus global de 2023, respecte de 2022. Situació que per tant, compleix perfectament la jerarquia de gestió de residus, on reduir ha d'anar abans que reciclar.

Consorci de residus C1 CastellóNord

Maria Agut, Presidenta del consorci de residus C1 CastellóNord, ha manifestat que “ens alegrem que Alcalà continue contribuint positivament a una gestió de residus municipals eficient, a través de la recollida separada” i insistia que “en 2023 s'han complit dues màximes de gestió de residus en comparació amb 2022: generar menys i dins del que es genere, reciclar més, per la qual cosa estem doblement contents”.

Per part seua, l'alcalde Francisco Juan ha destacat “el compromís del nostre Ajuntament amb la innovació i la difusió per a promoure la reducció de residus i el reciclatge i la conscienciació de la nostra població queda provada amb aquestes dades”.