Èxit de participació de l’Escola d’Estiu de Canet lo Roig amb més de 40 xiquetes i xiquets

L'Ajuntament de Canet lo Roig ha valorat 'molt positivament' la posada en marxa de l'Escola d'Estiu d'enguany que porta el lema 'Un món per descobrir' amb més de 40 xiquetes i xiquets que disfruten ja d'un estiu diferent i en moltes activitats que es fan, per primera vegada, en el CRA Araboga, que compta amb tots els elements necessaris com la climatització perquè estiguen en les millors condicions possibles més quan la calor comença a ser protagonista en estos dies.

L'empresa 'Iocum, gestió esportiva i educativa', és l'encarregada de portar-la fins al 8 d'agost en horari de 9 a 13 hores. Des del consistori, s'informa que encara poden inscriure's totes les xiquetes i xiquets de la localitat que tinguen entre 2 i 12 anys.

L'alcaldessa, María Ángeles Pallarés, explicava que "estem molt contents per la resposta positiva que ha tingut l'Escola d'Estiu, més quan és un servici que ajuda moltíssim a la conciliació laboral i familiar, un aspecte que el Govern municipal sempre ha tingut molt clar per tal de seguir afiançant la població que tenim i incrementar-la si cap amb servicis d'interés per al conjunt de Canet lo Roig". "No tenim massa recursos, però sí moltes ganes de treballar que fan que busquéssem fórmules per millorar la qualitat de vida de les nostres veïnes i veïns, i un exemple és este", afegia.

L'Escola d'Estiu que ha obert les portes a les xiquetes i els xiquets de la localitat que tenen entre 2 i 12 anys. / Mediterráneo

Visites continentals

Així, des de fa uns dies, l'Escola d'Estiu dona curs a l’esperit aventurer que tots portem dins i convida a les xiquetes i xiquets a un viatge per a conèixer tots els racons del món. Cada setmana, visiten un continent i, a través d’esports, manualitats, jocs, contacontes, música, tallers de cuina, d’educació emocional i moltes altres activitats, coneixent la cultura, biodiversitat, patrimoni i els costums de les persones que l’habiten.

Les activitats s’adapten a l’estat evolutiu de l’alumnat i s’ha dissenyat per a treballar i aconseguir objectius com raonar de manera més flexible i oberta, estimular la imaginació i la creativitat i desenvolupar el respecte per les persones i les cultures que poblen el planeta que compartim, entre altres. L’Escola d’Estiu compta amb el finançament del Ministeri d’Igualtat del Govern d’Espanya, Plans Corresponsables i de la Generalitat Valencia.