Onda reuneix a més de 100 amants de l’art ceràmic de tota Espanya

L’Ajuntament d’Onda ha donat principi a l’octava edició de les Convivències Ceràmiques, un esdeveniment destacat en l’àmbit nacional que se celebrarà fins al pròxim 30 de juny en el Museu del Taulell Manolo Safont. Esta trobada anual, que atrau a prop de 100 ceramistes i estudiants de tota Espanya, està dirigit pel ceramista Ángel Igual i s’ha consolidat com una cita imprescindible per als amants de la ceràmica.

Enguany, l’artista convidat per a la creació d’un mural col·lectiu és el ceramista egipci de reconeixement internacional, Ossama Mahmoud Emam, qui aportarà la seua experiència i visió artística. I serà l’encarregat de dirigir la creació d’un mural col·lectiu, oferint als participants una oportunitat única de treballar braç a braç amb un mestre de la ceràmica contemporània.

La programació d’esta edició inclou una varietat d’activitats, com tallers, xarrades i ponències, totes elles enfocades a la ceràmica i el seu valor cultural i artístic. Els participants podran gaudir d’un taller de creació i anàlisi d’esmalts experimentals en el taller Crazy Glazes II: Atreveix-te a no fer el que deus, i aprendran a construir un forn senzill per a gas.