La Vall reabre el quiosco-cafetería de la pista de baile de Sant Josep la próxima semana

La reapertura del quiosco-cafetería de la pista de baile es “el símbolo de una nueva etapa” para el Paratge de Sant Josep, tal y como ha destacado la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños. La próxima semana (la primera de julio), estas instalaciones volverán a prestar servicio de bebidas, helados y café, garantizando la oferta durante todo el día y con una imag

en renovada y fresca.

En este sentido, Baños ha explicado que se están ultimando los detalles “para prestar un servicio público allá donde no llega el sector privado, especialmente en horarios de tarde y de noche cuando hay actividades”. Es el caso de los bailes de verano, del Singin’ in the cave, del espeleokayak, de la programación Estiu Esportiu o de conciertos puntuales.

La recuperación de este servicio era una petición de los participantes en estas actividades. Además también se pretende que el quiosco-cafetería “vuelva a ser un punto de encuentro para los valleros y valleras, en el que tomar algo en un entorno natural, seguro y con zonas de juego para niños y niñas”. Así, se conseguirá el objetivo de “dinamizar el paraje”.

La puesta en marcha del nuevo quisco-cafetería de la Vall d'Uixó. / Mediterráneo

Contra las privatizaciones

La alcaldesa ha remarcado que esta ha sido “una semana de alegrías, porque la Vall ha sufrido mucho por la privatización de la piscina, cafetería y restaurante de Sant Josep”. Frente a esta situación “hemos presentado soluciones, con el proyecto del parque acuático y la reapertura de este quiosco”. Precisamente para “evitar caer en errores del pasado que acabaron en el cierre”, la gestión en esta nueva etapa será totalmente pública.

“Podemos desarrollar un proyecto tan ambicioso por la buena gestión, que ha logrado que les Coves de Sant Josep tengan beneficios”, ha añadido. En 2015 el balance de ingresos y gastos de la empresa pública era cero, mientras que el año pasado “tuvimos medio millón de beneficios, después de un proceso de profesionalización y modernización”. Este saldo positivo se destinará ahora a la construcción del nuevo parque acuático, que “no es una utopía ni un lugar al que queremos llegar, sino una hoja de ruta marcada y real”.

Fiesta del agua

Por otra parte, la próxima semana también empezará la Fiesta del Agua, consistente en la instalación de hinchables de agua y juegos acuáticos en la pista de baile de Sant Josep. Se celebrará todos los jueves entre el 4 de julio y el 29 de agosto (a excepción del 15 de agosto), en horario de 10.30 a 13.30 horas y con acceso gratuito. Esta iniciativa está organizada por les Coves de Sant Josep y cuenta con la colaboración de Facsa.