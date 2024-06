Albocàsser ret homenatge al sector primari amb la seua Fira de Sant Pere

Albocàsser ja està immersa en la celebració de la Fira de Sant Pere, que durant aquest dissabte i dumenge posa en valor el potencial agrícola i ramader de la zona com a màxim exponent. La capital de l'Alt Maestrat ha programat esta cita, els orígens de la qual es remunten a 1710, sota el nom ‘Tradició, present i futur’.

A la inauguració han assistit l'alcaldessa, Isabel Albalat, acompanyada per l'equip de govern, diputats provincials, i alcaldes i regidors de la comarca.

L'alcaldessa d'Albocàsser, Isabel Albalat (amb el micròfon a la mà), ha inaugurat la fira. / Mediterráneo

En un moment d'enormes dificultats per al sector primari, la localitat es bolca amb l'organització d'un certamen que inclou, entre moltes altres activitats, una xarrada sobre les transhumàncies o demostració de tir i arrossegament. Així, la Fira de Sant Pere torna a ser un aparador per a defendre les arrels agrícoles i ramaderes i les seues tradicions.

És per això que el programa inclou també una demostració de pasturatge davant les possibilitats de l'entorn i que aprofita la cita per a potenciar el consum de productes de quilòmetre zero en suport al sector. La gastronomia local i comarcal té un espai reservat en la fira, amb activitats de cuina infantil i degustacions populars, a més de parades artesanals per a adquirir productes manufacturats de proximitat.

Una exposició de vehicles clàssics i la música i balls tradicionals de la zona completen la programació d'esta nova edició que ja supera els tres segles d'història. L'Ajuntament d'Albocàsser i Alt Maestrat Human Land s'encarreguen de l'organització.