Un municipio de Castellón abre su piscina con agua no potable, aunque apta para el baño

Canet lo Roig ha inaugurado simbólicamente este fin de semana su temporada estival con la reapertura de la piscina, tras completar las gestiones necesarias para garantizar el suministro de agua para el baño. Su alcaldesa, María Ángeles Pallarés, explica que ante la situación de sequía «hemos buscado soluciones» para no dejar a vecinos y visitantes sin piscina, «más cuando es un servicio público muy demandado».

El Ayuntamiento ha destinado cerca de 7.500 euros as la compra de «agua no potable, pero que cuenta con todos los registros sanitarios para el baño», preicsan. La decisión contempla no vaciar los dos vasos de esta instalación cuando acabe el verano. El consistorio se compromete a realizar «un mantenimiento del agua durante todo el año».

Mientras tanto, el gobierno local seguirá trabajando en el proyecto de renovación de la piscina, en la que tiene previsto invertir unos 600.000 euros. La alcaldesa indica que las actuales instalaciones municipales «tienen muchos años y la actual normativa demanda una serie de condicionantes para hacerlas más sostenibles». Detalla que «Ahora las piscinas municipales tienen que ser con el vaso desbordante, no tan profundas como las nuestras, accesibles, entre otros aspectos importantes que los técnicos están plasmando en el proyecto que queremos llevar a cabo en un plazo no demasiado largo».

El principal inconveniente, según señala Pallarés, es que «la falta de subvenciones por parte de las administraciones públicas superiores hará que tengamos que acudir al crédito».