Nules ja té la seua reina de la Vila i les dames d’honor

Nules ja compta amb les que seran les seues representants festives de l’any 2024, de fet en breu començaran els actes per a donar a conéixer a la nova Reina de la Vila, Nora Cano Mendo, i a les dames de la Cort d’Honor, Erika Ruíz Martínez, dama del barri de Sant Xotxim, i a Anaïs Navalón Esbrí, Musa de la Música.

De manera que, dijous tindrà lloc l’acte de proclamació a la sala d’exposicions de la Biblioteca Municipal José Vicente Felip Monlleó, es tracta doncs del primer acte públic de les festeres d’aquest any que seran rebudes per l’alcalde de Nules, David García, per la regidora de Festes, Blanca Silvestre, i la resta de membres de la Corporació Municipal. Encara que l’acte oficial de presentació serà el pròxim 27 de juliol al Teatre Alcázar.

Aquest acte servirà també per a acomiadar a la Reina de la Vila 2023, Paula Bruno, la qual ha representat al poble de Nules al llarg de tot aquest any.

Amb tot des de la regidoria de Festes, Blanca Silvestre, assenyala que “estem ja treballant amb molta il·lusió per a que aquests actes tinguin tot l’esplendor que requereixen, de fet les noves representants seran les protagonistes tant d’aquests esdeveniments com de les festes patronals que celebrarem als mesos d’agost i d’octubre”.